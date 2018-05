La tonelada de soja llegó a 7.700 pesos

"Las ofertas de compra se posicionaron al alza para la soja disponible que llegó a 7.700 pesos, mientras que los cereales aumentaron en el disponible pero presentaron algunas caídas en el diferido", indicó el informe de la BCR.Sin embargo, aquellos vendedores con un volumen importante de mercadería para ofrecer habrían estado dispuestos a negociar a partir de los $7.800 la tonelada de la oleaginosa, con cantidad de negocios baja.Por el trigo con entrega inmediata fue ofrecido un valor de $5.900 la tonelada, aunque no se descarta que se hayan podido ofrecer hasta $200 la tonelada más para lotes contundentes.En el diferido, se ofertaron U$S 240 para las entregas de junio y julio y U$S 180 la tonelada para noviembre y diciembre; para las entregas del próximo año, se ofrecieron 182, 185 y 190 dólares por tonelada respectivamente para enero, febrero y marzo.En el mercado de Chicago, los futuros de los commodities agrícolas cerraron con saldos dispares; la soja, al alza por compras técnicas y de oportunidad y ante una mayor demanda por las exportaciones de EE.UU.Mientras que el trigo ajustó en baja por ventas técnicas y mejoras climáticas en diversas áreas claves en la producción mundial y el maíz descendió levemente en un mercado lateralizado en el que los operadores esperan información actualizada respecto al avance de la siembra en Estados Unidos. .La soja escaló un 1,8% este lunes a u$s 372,22 la tonelada en Chicago; por el contrario, el maíz bajó un 0,2% a u$s 153,14 y el trigo retrocedió un 1,8% a u$s 176,56 la tonelada.