Dujovne admitió que suba de dólar afectará el crecimiento e impactará en precios

Dujovne, junto al ministro de Finanzas, Luis Caputo, realizaron declaraciones en una rueda de prensa con corresponsales de agencias de noticias extranjeras.



El ministro admitió también que el país tendrá "menos crecimiento y más inflación" como consecuencia de la volatilidad cambiaria y sostuvo que "el gobierno sabe que la depreciación del peso golpea a la inflación".



El Ministerio de Hacienda dio a conocer un breve resumen de las declaraciones en las que el ministro señala que "la mejor manera de defender el crecimiento es evitar una crisis en la macroeconomía".



Agregó que la Argentina "no está acostumbrada a que se vean estos movimientos en el mercado de divisas" y dijo que "la tasa de cambio flotante ralentiza el proceso de desinflación".



Dujovne estimó que el IPC de mayo "puede predecirse", aunque no adelantó números.



El titular del Palacio de Hacienda dijo esperar que "el diálogo mitigue la volatilidad del mercado de divisas" y dijo que acordó con el Fondo Monetario Internacional(FMI) "no hablar de las negociaciones" que la Argentina realiza con ese organismo.



Agregó que espera poder cerrar antes de las seis semanas estipuladas como plazo usual el acuerdo de financiamiento que el Gobierno está negociando con el FMI y señaló que el crédito que se está negociando es "para garantizar los planes del gobierno".



El ministro consideró que la Argentina "no le atribuirá sus problemas internos a una situación externa".



Por su parte, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, señaló que el país "sigue teniendo acceso a los mercados de crédito" y está "bien posicionado ante el FMI".



Consideró que el peso argentino "se encuentra en un nivel razonable" frente al dólar y sostuvo que "se buscará revertir la volatilidad en los mercados".



El ministro consideró que el mercado está "poniendo a prueba el tipo de cambio" y consideró que "le gusta ver que los funcionarios públicos reaccionen".



NA