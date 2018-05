Melconian: "Roguemos que a fin de año la inflación no vuelva a ser del 25%"

El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian criticó las últimas medidas económicas del Gobierno, en el marco del inicio de negociaciones de la Casa Rosada con el FMI durante una conferencia en el evento A Todo Trigo, en Mar del Plata. "La meta del 15% de inflación murió el día de su nacimiento. Roguemos que a fin de año no vuelva a ser del 25%", aseguró.



"Lo que sucede con la economía no es un problema de estos 10 días, sino de qué se hizo en los últimos 720", dijo Melconian y agregó "boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Fíjense lo que vale no tener nada enfrente. Las buenas ondas no alcanzan para gobernar".



Evaluó, además, que el dólar a $24 "hoy parece un despelote", porque se viene de un 17% que "era irreal". Opinó también que el acuerdo con el FMI nació en busca de parar "la diarrea de stocks" y podría traer aparejada una necesaria reducción del déficit fiscal. "La planilla de Excel ahora la va hacer el FMI", dijo.



El economista dijo que su afecto por el presidente Mauricio Macri se "mantiene intacto" pero cuestionó al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Yo admiro las buenas ondas del jefe de gabinete, pero con eso solo no se gobierna. Cristina dejó el déficit financiero en 5 puntos y nosotros lo subimos a 6. Eso no es gradualismo. Es inacción".



Cronista.com.