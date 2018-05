El dólar subió $1,80 y cerró a $ 25,51 pese a la intervención del Banco Central

Superó los $ 25

El dólar arrancó nuevamente la semana en alza, con un cierre a $ 25,51, según el promedio del Banco Central de las 15 horas. Es un incremento de casi dos pesos respecto al cierre del viernes ($ 23,72).En la mayoría de los bancos, durante toda la jornada la divisa se vendió (y vende) arriba de los $ 25 por medios electrónicos y así se quebró una nueva barrera. En el mercado de futuros, se vendía a $ 25 a mayo y $ 26 a junio.A nivel mayorista, el dólar desde temprano se acercó a los $ 25 y allí fue cuando el Central salió a jugar fuerte. El BCRA hizo una oferta de US$ 5.000 millones a $ 25 en el mayorista, dando la señal de que usará su poder de fuego y de que ese es el límite que pretende para el billete verde.Aun no se confirmó cuánto terminó vendiendo efectivamente el Central, más allá de la oferta. Se habla de entre 200 y 400 millones de dólares de sus reservas.Este martes, además, habrá una prueba de fuego con el mega vencimiento de $ 645.000 millones en Lebac. Equivale nada menos que al 65% de todo el dinero en circulación.Como adelantó Clarín, los técnicos del BCRA deslizaron que el titular de la entidad, Federico Sturzenegger, está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su alcance para disminuir la volatilidad y evitar que los inversores de las Lebac pasen al dólar. Pero este lunes la divisa pegó otro fuerte salto.Intervenciones en el mercado de cambios con reservas, el manejo de la tasa de interés y medidas como la ya anunciada de poner límites a la tenencia de dólares por parte de los bancos que disminuyó del 30 al 10%. "Se actúa cuando sube mucho en poco tiempo o cuando el precio sube mucho con poco volumen de operaciones", dijeron desde la entidad.Esta semana, además, se reunirá el directorio del FMI para tratar el pedido de préstamo stand by que solicitó Argentina. Una vez resuelto, viajará a Washington el equipo técnico de Hacienda que lleva adelante las negociaciones.Este martes, en tanto, otro dato le pondrá calor a tensión por la economía: sale la inflación de abril del INDEC, que podría llegar a ser más alta que la de marzo, cuando arrojó 2,3%.