Gabás se refirió al impacto del dólar en los sectores productivos entrerrianos

Cómo afectará la escalada del dólar en la economía entrerriana, en sus sectores productivos. Esa fue la pregunta que Elonce TV le hizo al secretario provincial de Producción, Álvaro Gabas, el cual bregó por "llevar tranquilidad a la población y no alarmarla" e instó a "ocuparse" del tema."Dentro de la cadena hay una situación dual porque beneficia a los exportadores y perjudica a los importadores. También a los trabajadores asalariados, porque cualquier bien o servicio del extranjero encarece su precio local", subrayó Gabás.Fue en ese marco que el funcionario provincial apuntó que "el gobierno nacional tiene instituciones para ocuparse de esta mini corrida a nivel de los mercados financieros, y regular esta suba del dólar"."Los mercados financieros todavía no tienen un impacto en la economía real porque el efecto no es inmediato, sino, en el corto plazo. Y ahí es donde el gobierno tiene un espacio para intervenir en el mercado y regularlo", subrayó, al tiempo que instó al gobierno nacional "a controlar esta emergencia o volatilidad financiera".