Almaceneros proponen vender un bolsón de alimentos a $100 en Gualeguaychú

Desde el Centro de Almaceneros de Gualeguaychú evalúan comercializar un bolsón económico con productos para elaborar una comida diaria, a 100 pesos. La medida se da en el marco del aumento en los precios de hasta un 20% en alimentos, indumentaria y medicamentos.Se tratará de que cada almacén tenga a la venta, el cual tendrá un valor de. "Estamos estudiando la forma de hacerlo y estamos en tratativas con el Municipio y vamos a ver si lo podemos tener listo para fin de este mes", adelantó el titular de la entidad, Hipólito Leuze.Leuze manifestó que los grandes grupos están enviando cantidades menores de azúcar, aceite y otros productos básicos, y que la gente se está acercando a los almacenes para "comprar día a día".Según precisó, "los aumentos son generalizados, no solo se producen en el rubro alimentación, sino también en indumentaria, farmacia y otros, con un incremento que hasta ahora fue del 20 por ciento".De acuerdo a las declaraciones de Leuze a, "las grandes cadenas de supermercados se quejan por el bajo nivel de ventas que tienen y eso está sucediendo desde hace cinco o seis meses porque los clientes se están acercando más a los almacenes porque compran día a día lo que consumen. Ya no existen más las compras del mes que se hacían en los supermercados".Finalmente, puntualizó que "los almaceneros de Gualeguaychú están preocupados porque la situación económica no es favorable y muchos están desilusionados porque vienen poniendo el pecho desde hace mucho tiempo y no se ven los cambios.".