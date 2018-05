Arranca el Hot Sale: Consejos para aprovecharlo al máximo

Consejos para aprovechar al máximo el Hot Sale

Desde este lunes, se llevará adelante la quinta edición del Hot Sale, el evento de ventas online más importante del país, que en esta oportunidad contará con más de 450 empresas, importantes descuentos que llegan hasta 60% y las ya clásicas megaofertas.Entre el 14 y 16 de mayo serán tres días intensos para compradores y vendedores. Para los primeros porque buscarán hacerle frente a la inflación, en un contexto de suba de precios arrastrados por la fuerte escalada del dólar. Para los segundos, para recuperar algo de ventas frente a la alicaída situación del consumo.: electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; bebés y niños; automotriz y varios. Pero además contará con 6.000 megaofertas y una sección especial dedicada al Mundial de fútbol que comenzará en menos de un mes en Rusia.En diálogo con, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, confió en que "la expectativa es muy buena, las métricas nos dan que va a ser un buen evento". Al tiempo que aseguró que "todas las empresas están con la artillería lista".De acuerdo con la CACE, sUn dato: en general, este tipo de jornadas suele superar las expectativas de sus organizadores. Y es que las empresas que participan apuntan fuertemente sus estrategias a un evento en el que suelen vender hasta tres veces más de lo que lo hacen en todo un mes. En el contexto de caída generalizada del consumo no es una oportunidad para dejar pasar.Uno de los sectores estrella del e-commerce es el turismo, que tiene los máximos volúmenes de facturación. En medio de la fuerte suba del dólar que lo dejó este viernes en $ 23,79, habrá que esperar cuál será el impacto que sufrirá este rubro, atado inseparablemente a los vaivenes del billete verde. Empresas como Despegar, Turismocity, o Garbarino Viajes, entre otras, estarán atentas a captar la mayor cantidad de potenciales viajeros. Incluso la low cost Flybondi anunció que ofrecerá pasajes aún más económicos.Consultado al respecto, Sambucetti opinó que "en todo lo internacional obviamente que el dólar pega más". Aunque advirtió: "Pero por lo que me contaron las empresas, van a jugar con una estrategia agresiva, probablemente fijando el dólar".Quizás una de las categorías que despierta más expectativa en esta oportunidad es la de tecnología. Es que, con el Mundial inminente, es de esperar que los consumidores aprovechen para renovar sus televisores de cara al evento que será trasmitido en las más altas calidades de imagen disponibles. Los registros muestran que los consumidores se vuelcan hacia pantallas a partir de las 49'', con precios que arrancan en los $ 15.000. "En electro por ahí es donde va a haber mayor fluctuación. En TV por el Mundial se va a generar una competencia interna que va a hacer que haya buenos precios", vaticinó el directivo de CACE.De todos modos,Por caso, Netshoes aumentó un 240% con respecto a 2017 la cantidad de productos ofrecidos relacionados con el torneo. "Este año además sin dudas será especial por la cercanía del Mundial. Las grandes marcas así lo entendieron y habrá ofertas interesantes de las grandes marcas", comentó el gerente general de la empresa, Alberto Calvo, quien además es presidente de la CACE. "Esperamos que sea un Hot Sale récord por diferentes motivos. El comercio electrónico está dando muestras de crecimiento y madurez que se ven reflejados en que estos eventos son cada vez mejores. Desde el lado del consumidor, son fechas que ya están instaladas y que el consumidor espera incluso con compras planificadas", agregó. El otro efecto que se aguarda que favorezca al sector de indumentaria es que el Hot Sale llega con el fin de temporada, por lo que muchas marcas liquidarán stock.En lo que es consumo masivo, una categoría que viene ganando peso en el e-commerce, empresas como Carrefour o Día participarán con descuentos de hasta 60%, y a su vez también buscarán sacar provecho de la fiebre mundialista con la venta de televisores. "Esperamos duplicar el volumen de ventas alcanzado en el 2017 y ser la opción preferida de nuestros clientes", afirman directivos de Día. Mientras que desde la cadena francesa su gerente de e-commerce, Fermín Etchegoyhen, comentó que ofrecerán 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, rebajas de hasta 35% en televisores, y sumarán una nueva línea de productos de decoración y muebles.El Hot Sale también es una vidriera importante para ganar mayor nivel de conocimiento entre los potenciales clientes. "Creemos que será una excelente oportunidad para que nuevos consumidores nos conozcan y prueben la experiencia que proponemos", destaca María Eugenia Botta, gerente de Craft Society, empresa que ofrecerá packs de cervezas, vinos, espirituosas y accesorios con hasta un 50% de descuento, envíos a todo el país y hasta 12 cuotas sin interés.Debido al gran caudal de ofertas y la marea de porcentajes y beneficios en los que se sumergirán los compradores online, se recomienda seguir algunas pautas para aprovechar las oportunidades y no caer en trampas. Como principal, visitar el portal oficial del Hot Sale para conocer cuáles son las empresas que en acuerdo con la CACE participan oficialmente de la jornada. Antes de comprar, verificar límites de tarjetas, comparar precios, y controlar el costo de envío, para que la decisión sea la más adecuada.Para aquellos consumidores que nunca participaron, y para quienes buscan aprovechar las ofertas, presentamos un guía práctica -basada en información provista por el portal Linio- para comprar seguros y con consejos para maximizar las oportunidades:El Hot Sale dura 3 días, pero los stocks de productos limitados por lo que es probable que si le das muchas vueltas a la compra el producto se agote y la oferta termine. Tené en mente lo que querés comprar y buscá en función de eso, así te aseguras encontrar la mejor oferta rápido. Es recomendable empezar a explorar los portales con anterioridad al inicio.Asegurate de comprar en sitios listados en la página de Hot Sale, una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Si ves tiendas anunciándolo en redes sociales que no estén listadas en la web, no se garantizan las medidas de seguridad correspondientes ni la veracidad de las ofertas.Hoy en día las redes sociales no solo son útiles para conectarse entre personas, sinó también para acercar las marcas a la gente. Son muchas las empresas que anuncian descuentos, cupones o sorteos mediante ellas.El porcentaje de descuento es históricamente la herramienta de marketing más usada en cuanto a ofertas se trata, sin embargo, es muy fácil perder noción de la realidad con porcentajes del 80%. Cuando veas una oferta con ese porcentaje, revisa el precio final del producto y fijate que tenga sentido. Muchas veces los fabricantes del producto tienen un precio establecido en sus webs propias, si el precio final del comercio elegido es menor, la oferta es real.En muchas ocasiones las plataformas de pago online rechazan las compras por problemas en las tarjetas. Ya sea falta de límite o porque el monto es muy alto y se debe solicitar una autorización de pago. Antes de comprar, elegí la tarjeta, asegurate que el límite es suficiente y, en caso de que sea un monto grande, adelantate y llamá a tu tarjeta y notificá el monto de la transacción para que no sea rechazada.En este tipo de eventos, la financiación juega un papel importante. Muchos bancos ofrecen a los usuarios de sus tarjetas de crédito reintegros, cuotas sin interés y cuotas con bajo costo de financiación. Para eso es muy importante revisar las promociones bancarias de la tienda elegida, quizás pagando con una tarjeta especifica podés obtener un descuento aún mayor.Es probable que encontremos en un sitio una oferta excelente, sin embargo, cuando llegamos al carrito vemos que el envío es excesivo y hasta devora el descuento. Para eso hay que elegir tiendas que ofrezcan precios bajos de envíos y distintas modalidades de entrega.En 2018, compras online no implica que sean a través de la PC. Las promociones aplican también para las aplicaciones móviles para Android y iPhone de cada sitio. En muchos casos las empresas ofrecen descuentos exclusivos para comprar a través de las app, notificando en horarios específicos. Ya sea envío gratis, cupones de descuento o precios exclusivos, hay que descargar la aplicación y estar atento para aprovechar este beneficio.