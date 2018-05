AFIP denunció a empresa del "Madoff argentino" por retener aportes jubilatorios

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció ante la Juzgado Penal Económico N°1 a la empresa HOPE FUNDS S.A. por haber retenido los aportes jubilatorios de sus empleados por un total de 5,4 millones de pesos entre los años 2014 y 2016.La denuncia se presentó a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social que detectó que la empresa manejada por Enrique Blaksley se financiaba con los aportes que correspondían a sus trabajadores para sus futuras jubilaciones.También la denuncia de la AFIP puntualiza que la firma utilizaba beneficios previsionales que no le correspondían y tenía algunos empleados encubiertos bajo la figura de monotributistas.El Régimen Penal Tributario y Previsional en su artículo 7° establece una pena de prisión de entre 2 a 6 años para quienes se apropien indebidamente de los aportes de la Seguridad Social de los trabajadores.Según la investigación que llevaron adelante los fiscales, para atraer a los ahorristas Blaksley, a través de su empresa Hope Funds, "desplegaban distintas actividades engañosas, que consistían en diversas participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Auditorio Buenos Aires, o las marcas "Hard Rock Café" y "Hertz"-, así como una elaborada campaña de marketing para la cual se desembolsaron gastos millonarios a fin de que Hope Funds fuera sponsor de distintos eventos como el partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro"."Así, al menos, se han podido captar fondos por 550.678.556,66 pesos sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos", explicó un investigador.También se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y otros 16.000.000 de pesos.Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero.Los delitos que se le imputa a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita. Por otra parte, la jueza ordenó la intervención de las empresas pertenecientes a Blaksley y en las que tiene participación, y esté a cargo de AFIP y los veedores sean funcionarios de ese organismo.