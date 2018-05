Caputo: Acuerdo con FMI servirá para "asegurar jubilaciones y planes sociales"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que un crédito del FMI le permitirá al Gobierno asegurar "las jubilaciones, las asignaciones universales, la obra pública" y la continuidad de los créditos hipotecarios.Para Caputo, el Poder Ejecutivo recurrió al FMI "porque estamos con una economía sólida y es mejor negociar cuando estamos creciendo y con 55 mil millones de dólares en reservas".Según el funcionario, la asistencia crediticia del Fondo Monetario "nos va a permitir mantener el gradualismo que venimos llevando adelante. Pero además para la gente significa que por ejemplo los créditos hipotecarios o los planes sociales se podrán mantener"."Ya no precisamos depender de la situación de los mercados y además ya no estaremos buscando financiamiento interno, con lo que le daremos más espacio a los privados", añadió Caputo, en un reportaje publicado este viernes por el portal Infobae.El ministro señaló además que "ahora estamos pidiendo este crédito de manera preventiva. Se planteó cierta incertidumbre entre los inversores sobre cómo haría la Argentina para conseguir financiamiento ahora que están subiendo las tasas. Yendo al Fondo estamos despejando ese horizonte, cortar cualquier posibilidad de tener alguna sorpresa negativa".Caputo garantizó que "definitivamente" el crédito hipotecario "no se va a cortar. Los préstamos para la vivienda son a 20 ó 30 años y pueden estar todos tranquilos que no se van a ver afectados"."Es cierto que aumentaron las tasas cortas, pero eso es un compromiso de una rebaja de inflación en el futuro. Y aclaró además que la banca pública va a continuar con la misma oferta que tenía hasta ahora", añadió.Para el ministro, un acuerdo con el Fondo "nos da más certidumbre. No sólo a un tenedor de bonos, también al trabajador de una pyme o al dueño de una empresa."Ahora contamos con los recursos suficientes para continuar con nuestro plan. Antes seguramente también, pero ahora tenemos una garantía mucho más fuerte", enfatizó.