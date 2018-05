Los autos subieron más en cinco meses que en todo 2017: Los precios

Desde ayer hay nuevos precios para los 0 km. La semana pasada se vivió una total confusión. Las fábricas habían enviado listas a comienzo de mes, con los aumentos que regirían para mayo, pero por el salto del tipo de cambio del jueves último, las ventas quedaron suspendidas. Se hicieron algunas aunque condicionadas a lo que sucediera esta semana.La mayoría de las empresas tomaron esa decisión porque los ajustes habían sido calculados con un dólar a $20,50 y no a más de $23 como cerró ayer. Hay que tener en cuenta que el 70% de los 0 km que se venden llegan del exterior y los que se producen en el país tienen la mayoría de las piezas importadas.Es por eso que. El doble ajuste de las principales marcas -no todas lo hicieron- llega al 6%. Pese a este fuerte incremento mensual, los 0 km siguen retrasados en relación con lo que subió el dólar en el año.Esto se debe a que la fuerte competencia impide que la devaluación se traslade directamente a los precios. Mirado de otra manera, aunque no sirve de consuelo, los autos en lo que va del año se abarataron en dólares. Sin embargo, le están ganando a la inflación, que entre enero y mayo estará por debajo de la suba de los autos. Es por eso que en estos cinco meses, los 0 km acumulan una suba promedio similar a la de todo 2017. Según datos de ACARA, la suba promedio del año pasado de los 0 km fue de alrededor de 14 por ciento.-Ambito.com-"Pasamos de días de buenas ventas a otros planchados. La incertidumbre es muy grande", explicaron en una agencia. La expectativa, ahora, es ver cómo impacta esta situación en la demanda. El mercado cerró un primer cuatrimestre récord, pero se generalizan las dudas sobre si se podrá mantener el ritmo. Hace meses se proyectaba llegar a 1 millón de 0 km vendidos en el año, pero ahora no todos son tan optimistas. "Creo que va a ser difícil llegar a esa cifra, pero ya no me animo a pronosticar nada", se sinceró el dueño de una concesionaria que no podía disimular en su voz, a través del teléfono, el cansancio por días muy ajetreados.