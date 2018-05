Las características del crédito "stand by" que Argentina pidió al FMI

Un día después del anuncio del presidente Mauricio Macri de pedir auxilio financiero al Fondo para enfrentar la crisis cambiaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hizo la solicitud formal en el marco de una reunión introductoria con Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del organismo.



Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron a NA que se trató de una "primera reunión introductoria para discutir los próximos pasos en el proceso de negociación" y señalaron que estos procesos duran alrededor de seis semanas.



Este jueves, Dujovne continuará las reuniones: por la mañana se encontrará con David Malpass, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro norteamericano -quien respaldó públicamente las reformas del Gobierno-, y por la tarde con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.



Las fuentes consultadas aclararon que "no hay que esperar que el ministro retorne con el acuerdo bajo el brazo porque la negociación recién comienza".



Si bien no revelaron el monto del auxilio financiero que otorgará el Fondo, se estima que rondará los 30.000 millones de dólares, que podría ser utilizado por la Argentina en caso de necesitar fondos extraordinarios. En qué consiste la línea de crédito "stand by" Según la descripción publicada en la página web oficial del FMI, "todos los países miembro que enfrenten necesidades de financiamiento externo son elegibles para acceder a un acuerdo ´stand-by´, con sujeción a las políticas del FMI".



Sostuvo que "la duración de un acuerdo ´stand-by´ es flexible" y precisó que "generalmente abarca un período de 12?24 meses, pero no mayor de 36 meses, acorde con la necesidad de atender problemas de balanza de pago a corto plazo".



"El marco del acuerdo ´stand-by´ permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países, y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible", subrayó.



Argumentó que en una "crisis económica", los países "necesitan financiamiento para poder superar sus problemas de balanza de pagos".



El denominado Acuerdo de Derecho de Giro fue creado en 1952 y constituye "el instrumento crediticio típico empleado por el FMI".



Respecto del reembolso, el organismo indicó que el pago de los recursos tomados en préstamo en el marco de ese acuerdo vence dentro de 3 años y tres meses a cinco años de efectuado el desembolso.



Subrayó, además, que los recursos comprometidos "están sujetos a una comisión inicial cobrada al comienzo de cada período de doce meses por los montos que podrían ser utilizados durante el período".



"La tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro determinada por el mercado, con un nivel mínimo de cinco puntos básicos, más un margen (actualmente, 100 puntos básicos), que juntos representan la tasa básica de cargo", indicó el sitio oficial.



Precisó que se paga "una sobretasa de 200 puntos básicos sobre el monto del crédito pendiente que supere el 187,5% de la cuota" y aclaró que si el préstamos "se mantiene por encima del 187,5% de la cuota después de tres años, esta sobretasa se eleva a 300 puntos básicos".



El FMI resaltó que los Acuerdos de Derecho de Giro "fueron mejorados en 2009", mientras puntualizó que "se racionalizaron y simplificaron las condiciones exigidas".



Además, "se incrementó el monto de recursos que pasaron a estar inmediatamente disponibles, como resultado de la duplicación de los límites de crédito en respuesta a la crisis financiera mundial".



NA.