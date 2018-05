El Banco Central tomó préstamo de u$s 2000 millones del Banco de Basilea

El Banco Central tomó un préstamo de 2000 millones de dólares del Banco de Basilea (Banco de Pagos Internacionales o BPI) con lo que las reservas internacionales de la entidad mostraron hoy un salto de u$s 1818 millones tras varios días de caídas por las ventas que venía realizando la autoridad monetaria en el mercado cambiario.El préstamo que tomó el BCRA del BPI es una línea disponible para bancos centrales que tienen depositadas, parte de sus reservas en esa entidad internacional.Es de renovación automática y paga una tasa menor a la del mercado pero que no fue informada.En medio de la fuerte tendencia al alza que viene mostrando el dólar y las ventas del Banco Central en el mercado cambiario, las reservas de las entidad vienen experimentando una sangría que desde el 20 de abril sólo se interrumpió un día, el 3 de mayo, cuando se recuperaron en u$s 146 millones.Así, en las últimas 12 ruedas ?incluyendo la de hoy-, las reservas tuvieron sólo dos días de crecimiento y 10 en rojo, de los cuáles en tres oportunidades el motivo principal de la caída fueron pagos de servicios financieros (en los últimos 12 días se pagaron a organismos y tenedores de bonos u$s 1428 millones) y la mayor parte de la caída (de casi u$s 7400 millones si no se incorporan los u$s 2000 del préstamo del BPI) fue por ventas en el mercado cambiario.