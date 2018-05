Declararán quiebra de la petrolera Oil pero con continuidad productiva

El magistrado se reunió con los trabajadores de la refinería que la empresa tiene en la localidad santafesina de San Lorenzo, y les anticipó que en los próximos días, posiblemente el lunes próximo, declarará a la empresa en quiebra pero con continuidad de actividades productivas.



Según fuentes sindicales, el juez aseguró a los empleados que cuenta con fondos para el pago de indemnizaciones en el caso de que los planes de negocios de las compañías no contemplen la continuidad de todo el personal.



Los fondos pertenecen a la empresa que tiene un embargo de la AFIP por $ 700 millones que al decretarse la quiebra se liberan, explicaron las fuentes sindicales.



El juez comunicó también a los trabajadores que en alrededor de un mes para estudiar las ofertas de las empresas interesadas y recibieron la promesa de que se pagaran los sueldos del mes de mayo.



La refinería de San Lorenzo no produce desde desde fines de febrero y la empresa no cuenta con ingresos genuinos a lo que se sumó la decisión de las estaciones de servicio que integran su red de rescindir los contratos.



El proceso de quiebra se da luego del fracaso del proceso de salvataje, donde Trafigura, una empresa de capitales holandeses, se presentó como única interesada y luego desistió de la compra al manifestar que no podía hacer frente al pago de las deudas de Oil.



La petrolera tiene una deuda preconcursada con la AFIP, que ascendería a más de $ 17.000 millones, por el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), y otra deuda impositiva posconcurso por cerca de 700 millones de pesos.



La AFIP, principal acreedor de Oil, no aceptó una negociación con la empresa para modificar el plazo de 12 cuotas mensuales para el pago de la deuda impositiva.

NA