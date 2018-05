Pese a la intervención, el dólar no cedió, sumó 23 centavos y superó los $ 23

El dólar minorista no cedió, pese a la decisión del Gobierno de pedir apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la buena noticia que significó para el mercado la aprobación de la Ley de Mercados de Capitales.

Al mercado le cuesta todavía recuperar la confianza. Según el promedio que realiza el Banco Central en la city porteña, el billete finalizó con un alza de 23 centavos a $ 23,13 para la venta. Por tercera vez El dólar subió por tercera jornada consecutiva en el segmento mayorista y quedó sobre el final de hoy en los $ 22,62/22,72 por unidad, treinta y dos centavos arriba del cierre de ayer.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 790,511 millones, y en los mercados de futuros MAE se operaron u$s 228,40 millones.



Operadores consultados por El Cronista, precisaron que ante la renovada tendencia alcista del billete, el BCRA volvió a salir a vender en el mercado de futuros. Por su parte, Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que intervenir en futuros es "un instrumento más que intenta utilizar el Banco Central para acotar la fluctuación del contado sin utilizar reservas líquidas".

"Es usual que muchos bancos centrales utilicen intervenciones en los mercados de futuros. De hecho en Brasil el banco central utiliza muy a menudo ese recurso", apuntó. Mercado de futuros En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 1.106 millones, de los cuales más del 75% se operó en mayo a $ 23,1050 con una tasa de 28,11%. Y el más largo fue julio a $ 24,5000 con una tasa de 34,45%. Los plazos subieron más de veinte centavos, acompañando la suba del spot, aunque no en su totalidad, indicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



En tanto, en el mercado secundario de Lebac se operaron un equivalente en pesos de 260 millones de dólares. Además, hoy y mañana el Tesoro está efectuando una licitación de LETES en plazos de 140,189 y 259 días, en dólares, que se puede también constituir en pesos al cambio de referencia de hoy del BCRA (C.3500) a $ 22,5683. Ley Mercado Capitales Una buena noticia para el mercado, golpeado por la suba de tasas y el dólar en el exterior en las últimas semanas, es que Diputados convirtió en el proyecto de Mercado de Capitales, denominado de 'Financiamiento Productivo'.

Con 158 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones, el Gobierno se anotó una reforma que considera prioritaria en su objetivo de dar señales a los mercados, en medio de una situación de fuertes turbulencias en la economía. Fuente: (El Cronista).-