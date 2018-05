Claves para ahorrar con sueldo promedio y protegerse ante la suba del dólar

¿Planificar?

En tiempos de inestabilidad económica, quienes manejan la economía familiarserán claves para que cuando el Gobierno, o el mercado, tomen decisiones inesperadas y no queramos que golpeen tanto nuestros bolsillos.El dólar volvió a ubicarse cerca de los 23 pesos y las rápidas variaciones en la divisa preocupan a la población, especialmente a quienes tienen deudas en esa moneda o a quienes tenían planeado viajar o hacer compras en el exterior."Comprar dólares, esperar., seguirá de ahora en más; ya que, el dólar está barato en relación a la tasa de inflación que ha existido en los últimos años, y sobre todo, a la emisión monetaria que está realizando el BCRA, para cubrir déficit fiscal, de forma directa y que seguirá haciendo", explicó el economista Daniel Garro de la consultora Value Group.De acuerdo con Garro, en el caso de las compras con tarjetas de crédito la precaución que debería tomar el comprador es la misma, "planificar para no tener sorpresas"., indicó.¿Conviene ahorrar en dólares, o aprovechar los aumentos de la tasa de interés de alguna forma?Aunque siempre se recomienda ahorrar, la moneda argentina ha sido siempre inestable, por lo que el economista advirtió que, es decir, que pueda salirse de esa inversión en cualquier momento y ante cualquier posible cambio.Finalmente, recomendó ahorrar siempre parte del portafolio,Para que el dinero alcance, o incluso para lograr ahorrar, hay que agudizar el ingenio y prestarle atención a ciertos detalles. En este caso,, saber a qué no podemos dejar de destinarle dinero y qué podríamos evitar este mes, e incluso dejar una porción para gastos inesperados. Un balance hecho en casa nos permitirá hacer algunos recortes: asistir a los mayoristas, aprovechar precios y comprar para todo el mes, es una buena idea. Pero cuidado, revisar precios por metro, litro o kilos (según corresponda) porque no siempre los envases más grandes tienen el mejor precio y muchas veces conviene más comprar dos artículos de menor cantidad que uno grande.: esto podría ser engañoso, hoy internet nos permite corroborar los precios de los diferentes mercados para averiguar si realmente nos están ofreciendo el producto deseado a un precio más bajo. Muchas veces los 4x2 no terminan significando un descuento real del 25% por artículo.: volver a la listita de compras y atenerse a ella podría ser una buena estrategia. Recuerde que los comercios ponen cerca de la línea de caja los artículos con los que esperan que nos "tentemos".: ahorrar no será tarea fácil si nos privamos de todo, y si planificamos, podremos hacer eso que tanto nos gusta sin sufrir demasiado las consecuencias. En este punto también es buena idea aprovechar las promociones, los eventos gratuitos, etc.: muchas veces una buena forma de ahorrar es anticiparse a los aumentos de comisiones y otros gastos de las tarjetas de crédito, o pagar a "cuota pura" un plan de auto. De esta forma el dinero que cobre será para usted y no para sus acreedores.