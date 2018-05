Gobierno vetará proyecto sobre tarifas: "No es financiable", argumenta

Hoy la oposición en Diputados intentará aprobar durante una sesión especial la iniciativa que busca limitar los aumentos en los servicios públicos, tras acordar eliminar el artículo que planteaba una baja del 50% del IVA en las boletas.



En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo: "El proyecto de la oposición genera un costo fiscal superior a los cien mil millones de pesos por año, que es imposible de afrontar sin dañar la estabilidad macroeconómica de la Argentina".



De ese modo, hizo un llamado "a la responsabilidad" y consideró que la iniciativa "no debe ser sancionada".



"Si prosperase, esperamos que no lo haga en el Senado. Y sino, el presidente tendría que ejercer un veto porque no es financiable", insistió. .



El ministro reclamó "abandonar las actitudes demagógicas" al asegurar que la Argentina está "en presencia de un programa destinado a cuidar a los argentinos, pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal".



"No podemos seguir viviendo de prestado para siempre", apuntó Dujovne.



En ese escenario, Unidad Ciudadana presentó un spot publicitario recogiendo "testimonios de ciudadanos que sufren las consecuencias del tarifazo".



Bajo el título "Está pasando", al igual que la iniciativa publicitaria de la Casa Rosada, el espacio liderado por la senadora nacional Cristina Kirchner publicó una serie de vídeos en la previa de la sesión especial.



En los spots, publicados en las redes sociales de la agrupación opositora, "se pueden ver testimonios de comerciantes, jubilados y trabajadores de distintas localidades del país que cuentan la grave situación que atraviesan como consecuencia del tarifazo".



Las tarifas de servicios públicos registraron desde la asunción de (el presidente Mauricio) Macri aumentos de 1.297% en el gas natural, de 996% en el agua y de 1.490% en la electricidad.



"En 2015 se destinaba un 6% de los ingresos para pagar servicios públicos, hoy ese porcentaje asciende a 21%, lo que lo torna impagable para la gran mayoría de los ciudadanos", afirmó Unidad Ciudadana.