Sigue el conflicto laboral en empresa de jugos de Concordia

En el marco del conflicto que mantienen trabajadores de la firma Vitacrem de Concordia por retrasos en los pagos de salarios y la suspensión de nueve empleados, la Secretaría provincial de Trabajo citó nuevamente para este miércoles a los responsables de la empresa y a representantes del sindicato de la Alimentación para una nueva audiencia.



Jesús Godoy, uno de los empleados suspendidos de Vitacrem, en diálogo con Elonce.com, aseveró que hasta el momento no han recibido "ninguna respuesta" y que los empresarios "no se han presentado". Han enviado escritos, pero no se han hecho presentes. Reconocio que este miércoles 9 habrá una nueva audiencia.



"Nuestras familias lo sienten, lo estamos pasando mal, no hemos podido cobrar ni un solo pesos y ya la situación es insostenible", aseveró Godoy.

Ya no están acampando frente a la empresa.



"En el mediodía del primer día de la medida, la policía con orden de la jueza Carolina López Verni, una de las dueñas de la empresa ordenó que nos retiremos, nos dijeron que nos teníamos que retirar por las buenas o por las malas", aseveró. Elonce.com.