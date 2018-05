Preocupa a industriales la alta tasa que alienta la "especulación financiera"

Economía Aumentó el costo del transporte de cargas a la par de la suba del gasoil

El vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey advirtió hoy sobre la "especulación financiera" con las altas tasas de interés y aseguró que si el nivel del 40% se mantiene, los precios "lo van a sentir y fuerte".El dirigente consideró que "con las tasas al 40%, corremos el riesgo de que el mercado interno vuelva a depreciarse".Urtubey alertó así respecto de la "política especulativa de las Lebacs", al argumentar: "Parecería que estamos más orientados a la especulación financiera que a la producción"."Más que la devaluación, me preocupa lo transitorio que pueda ser la tasa al 40%. Si esto se mantiene en el tiempo, los precios lo van a sentir y fuerte", pronosticó.En declaraciones a Radio Nacional, evaluó que "hubo una subestimación de la realidad", al tiempo que criticó: "También se subestimó la realidad internacional"."Yo no creo que de seguir así vamos a terminar como el 2001. No vamos hacia eso. No estamos en una crisis terminal ni mucho menos pero sí hay luces amarillas", sostuvo.