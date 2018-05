"Esta corrida se podrá controlar, pero si no hay cambios veremos más"

"Estos movimientos son un llamado de atención, pero no creo que se desborden. El Central podrá controlarlos porque tiene las herramientas. El problema es que los desequilibrios que generaron la corrida siguen presentes", explicó.



Para el economista, una de las mayores descompensaciones se produce en las cuentas externas, que marcan "cuantos dólares entran y cuántos salen. Como la generación de dólares genuinos es cada vez es más chica se compensa con dólares especulativos, que cuando sucede algo se van".



"Por ahora lo podrán controlar, pero si no se trabaja en el equilibro veremos más episodios. Hay que cambiar la lógica financiera especulativa por una lógica productiva", agregó.



Según su opinión, el Gobierno "abrió la puerta a muchos capitales especulativos, que cuando se van generan cimbronazos. Así, dependemos cada vez más de los humores del mundo".



Lavagna sostuvo que elevar la tasa de interés al 40% fue una "medida extrema" del Banco Central porque el Gobierno "necesitaba llevar tranquilidad a los mercados", pero sostuvo que si se mantiene en ese nivel o en las cifras anteriores, cercanas a 30%, impactará en la productividad.



"El Gobierno entró en un círculo vicioso del que no puede salir. En los próximos 15 días debe bajar la tasa y luego seguir trabajando para bajarla más. Ya a 30% es una locura", resumió. Por último, advirtió que "la suba del dólar no saldrá gratis en términos inflacionarios".