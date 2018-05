Dujovne:"Uno elige qué costos evitar y cuáles pagar; elegimos evitar una crisis"

"Cuando uno evita una crisis, uno tiene una ganancia muy importante. Evitar crisis es lo más importante", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. En diálogo con radio Mitre, se mostró conforme con la reacción positiva de los mercados tras los anuncios que realizó ayer junto al ministro de Finanzas, Luis Caputo .



"Trabajamos para eso (evitar crisis) y estamos convencidos de que con los elementos que tenemos en la Argentina no vamos a volver a tener crisis como tuvimos en el pasado", agregó. El Banco Central y una herramienta recuperada Dólar. Consultado sobre si el dólar a 22 pesos es "un dólar de equilibrio", Dujovne contestó que es "un tipo cambio muy competitivo" y defendió la flotación. "Tenemos la ventaja de tener un tipo de cambio que flota y nos permite movernos, como se mueven en el resto del mundo, que permite que no se aprecie ni deprecie en forma desacompasada", sostuvo.



Inflación. Respecto de los precios, Dujovne dijo que "es probable que la inflación de mayo sea más baja que la de abril". Destacó que "esta vez la Argentina está bajando la inflación sin apelar a artilugios" y que eso permitirá que sea "perdurable". Agregó: "Vamos a lograr tener la inflación que tienen los países vecinos y de manera consistente, que va a quedar". También pidió no "apartarse de ese camino" que "lentamente" va a "generar un país mejor para hijos y nietos".



Tarifas. Respecto de las críticas que hizo ayer a la oposición en la conferencia de prensa en Hacienda, Dujovne insistió en que el proyecto para frenar aumentos de tarifas en los servicios públicos es "irresponsable", "no financiable desde las cuentas públicas" e "innecesario". Insistió en que tendría un costo fiscal de 200.000 millones de pesos y que además el Gobierno considera que "no es adecuado" que la política tarifaria se fije "desde el Congreso de la Nación".



"Es una crítica circunstancial: este proyecto es inadecuado para la solvencia fiscal, la estabilidad, para seguir construyendo una Argentina que crece. Hemos trabajado muy bien en muchísimos proyectos con la oposición y estamos listos para trabajar con la oposición en otros proyectos. En este caso no estamos de acuerdo y lo decimos, simplemente", concluyó el ministro.



