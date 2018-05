Paritarias: Aceiteros rompió el techo con una suba del 19% y un plus de $ 26897

La paritaria de la industria aceitera logró hoy sortear el tope del % impuesto por el Gobierno para la recomposición salarial de 2018. El gremio que agrupa a los trabajadores del sector y las cámaras empresarias de la actividad acordaron un incremento salarial del 19% en un solo tramo y el pago de un suplemento no remunerativo por única vez de $ 26.897.



El entendimiento, suscripto en la sede del Ministerio de Trabajo entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio, estableció que el salario inicial de la actividad, actualmente fijado en $ 25.000, pasará a $ 29.750, lo que representa una mejora de 19%, y al que se agregará un plus por presentismo de $ 690 mensuales.



Además, si bien la paritaria de 2017 venció el pasado 31 de marzo, el acuerdo de hoy determinó que el aumento de 19% se aplicará en forma retroactiva al 1 de enero.



Los salarios del resto de las categorías de convenio se elevarán en el mismo porcentaje a $ 32.242 (B-F); $ 35.272 (C-G) y $ 38.611 (categorías D y H). Suma no remunerativa

Por su parte, las partes consensuaron elevar de $ 21.500 a $ 26.987 la suma no remunerativa anual por participación en las ganancias empresarias que los trabajadores aceiteros perciben desde del año 2010.



"El planteo de nuestra organización se basó en el derecho a un salario mínimo, vital y móvil según su definición en el articulo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es que asegure a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento", destacó el gremio que conduce Daniel Yofra a través de un comunicado de prensa.



El incremento salarial, que beneficiará a unos 20.000 trabajadores de todo el país, logró superar el esquema de aumento de 15% que la gestión de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo consiguió extender a múltiples paritarias, como Obras Sanitarias, Comercio, la UTA y ferroviarios, entre otras.



Cronista.com.