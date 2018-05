Automotrices en alerta: "Suba del dólar impactará en los precios"

En una economía dominada por el dólar, el salto del tipo de cambio como el de los últimos días provoca un cimbronazo en todos los sectores. El automotor es uno de los más sensibles por la incidencia que tiene la moneda estadounidense tanto para la importación de vehículos como de insumos para la producción local. Es por eso que ayer se vivía con preocupación la información que llegaba desde la City porteña.El presidente de Renault Argentina y titular de ADEFA, Luis Peláez Gamboa, lo definió de manera categórica: "La suba del dólar va a impactar en el precio de los autos".Así se lo dijo adurante la presentación del nuevo utilitario Kangoo que fabrica la automotriz en la planta de Córdoba.Periodista: Están presentando un modelo de fabricación nacional. ¿Tiene sentido producir en un país con un mercado financiero que ofrece tasas de interés cercanas al 40% anual?Luis Peláez Gamboa: La situación es coyuntural. Siempre hay subas, hay bajas. No trabajamos pensando sólo en los próximos dos meses, sino a largo plazo. Nuestra inversión de u$s100 millones de Kangoo se tomó hace tres años. Lo que sucede estos días es un elemento exógeno. Lo tenemos en cuenta para tomar algunas decisiones, pero la marca lo que quiere a largo plazo es tener vehículos en Santa Isabel con foco en la exportación para todos los mercados en los que nuestra competitividad nos permita.P.: Pero imagino que un cambio tan brusco altera los cálculos. Por ejemplo, los costos y los precios.L.P.G.: Nuestros costos están muy atados a la evolución del dólar. Un peso devaluado nos pone en una situación compleja. En cuanto a los precios, se van a ir acomodando en la medida en que el mercado realmente lo permita. Tenemos que ir acompañando con nuestros precios lo que sucede con la devaluación, la inflación y, obviamente, lo que haga la competencia. Pero, indiscutiblemente, la suba del dólar va a impactar en los precios. Vamos a ver hasta dónde lo resiste el mercado.P.: Habló de competitividad. Ahora están mejor posicionados para exportar con un dólar más alto.L.P.G.: En la medida en que hay una devaluación, la exportación se hace más competitiva. Y a la inversa sucede con las importaciones si se revalúa el peso. Pero cuando se fabrica para el mercado interno y para exportar, se necesita un balance. Queremos tener los productos que nos van a permitir volúmenes importantes de exportación. Lo estamos construyendo con la nueva Kangoo y en poco tiempo con la pick-up Alaskan. Eso nos dará una fuerte dinámica exportadora en 2019. Ahí vamos a poder aprovechar la competitividad que permite una devaluación como la actual.La preocupación del titular de Renault se extiende a las otras terminales. Desde hace varias semanas los directivos de las automotrices están atentos al derrotero del tipo de cambio. La alarma se encendió a fines del año pasado, cuando el dólar pegó un primer salto. A partir de entonces, las listas de precios que llegan todos los meses muestran un ritmo de aumento superior al que registraban en 2017.Para este sector la suba el dólar es clave ya que el 70% de los autos que se venden en el país son importados, por lo que una variación de la divisa repercute de manera directa en el precio de los productos. Pero el 30% restante -el de los vehículos nacionales- no escapa al "efecto verde" debido que más del 70% de las piezas con las que se producen son portadas. Como señaló Peláez Gamboa, la contracara llega del lado exportador. Al devaluarse el peso, Argentina gana en competitividad por lo que los 0 km producidos localmente quedan mejor posicionados. No es un dato menor teniendo en cuenta que las plantas locales están montadas para vender al exterior, especialmente a Brasil, casi 80% de lo que producen.