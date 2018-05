La soja acompañó la disparada del dólar y llegó a 7.000 pesos la tonelada

El mercado granario presentó este jueves una rueda con valores de compras superiores a la jornada anterior y mejoras entre los volúmenes comercializados.Por soja, las fábricas de la región ofrecieron $ 7.000 la tonelada por la oleaginosa con entrega contractual, a $ 400 la tonelada por encima de la jornada pasada en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 319 la tonelada.Mientras que el precio ofrecido por trigo ascendió a $ 5.050 la tonelada y la oferta por maíz con entrega alcanzó los $ 3.950 la tonelada.El mercado de Chicago, por su parte, cerró con alzas: Los futuros de soja ajustaron con ganancias, alentados por una rueda de compras de fondos.En tanto, los contratos de maíz finalizaron con subas y precios ante las influencias ejercidas por las alzas en el trigo y por el clima seco en Brasil.Los futuros de trigo terminaron el día en alza, luego de una rueda de compras técnicas y de cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.La soja cotizó un 0,4% a u$s 378,01 la tonelada mientras que el maíz se elevó 0,4% a u$s 156,59 y el trigo trepó 1,2% a u$s 195,48 la tonelada.