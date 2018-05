Tensión por el dólar: Alcanzó los $ 23 pese a la intervención del Banco Central

El dólar se disparó hoy a $22,98 para la venta en una nueva jornada marcada por el nerviosismo en la city porteña, pese a que el Banco Central aplicó otra marcada suba de tasas y volvió a realizar fuertes intervenciones.Según un promedio realizado por el BCRA, la divisa finalizó a $22,34 para la punta compradora y $22,98 para la vendedora, lo cual representó una suba de $1,46 respecto del día anterior.Sin embargo, en los mostradores del Banco Nación, la moneda estadounidense finalizó la jornada a $23,30.Ante la fuerte corriente compradora, el "billete verde" superó el techo de los 22 pesos a mitad de la rueda en medio de un escenario en el que la tendencia alcista se mantuvo hasta el final de la sesión.El día anterior, el dólar había cerrado a $21,52 para la venta, aunque el Banco Central vendió USD 504,5 millones.Así, en lo que va de la corta semana, el peso se devaluó un 10 por ciento frente a la divisa norteamericana.El volumen negociado en el segmento de contado fue de USD 969.403 millones, indicaron operadores.El brusco incremento se dio a pesar de que durante el mediodía la autoridad monetaria subió la tasa de interés de referencia unos 300 puntos básicos, al 33,25% y realizó nuevas ventas para equilibrar la demanda.En las últimas seis ruedas, la autoridad monetaria vendió casi u$s 4.900 millones.En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 36 % TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 133 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes próximo. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 13 días a 40% TNA y la de 104 días al 36% TNA.En el Rofex, donde se negociaron u$s 570 millones, más del 60 % se operó en mayo a $ 23,81 con una tasa de 45,9% TNA y junio a $ 24,65 con una tasa de 45,15%. Los plazos subieron en promedio más de dos pesos.En la plaza paralela local, por su parte, el blue subió dos pesos a $ 23,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, saltó ayer 63 centavos a $ 21,29.Por último, las reservas del BCRA disminuyeron el miércoles u$s 625 millones hasta los u$s 55.998 millones.