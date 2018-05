Cavallo: "Macri no puede ser su propio ministro de economía"

Cavallo dijo que hace cuatro años que no habla con Macri, a quien elogió por su política exterior, aunque aclaró que lo critica por su idea de ser "su propio ministro de Economía".



"Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner. Un presidente tiene muchos temas que atender. Hay que tener un economista que conozca historia, que tenga presencia y que sepa manejarse. Falta un ministro", señaló el exministro de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.



En declaraciones al canal TN, Cavallo recomendó unificar los Ministerios de Finanzas, Energía, Hacienda y Agricultura y pidió confiar su manejo a "alguien que tenga una visión global e integral y conozca la historia del país".



"Los funcionarios del Gobierno son todos técnicamente muy buenos, pero tienen el déficit de que no conocen la historia argentina", dijo.



Cavallo cuestionó que se haya fomentado la llamada "bicicleta financiera" o "carry trade", como se define a la operatoria que se caracteriza por ingresar al país dólares para cambiarlos por pesos y comprar Lebacs a altas tasas, luego canjear ese rendimiento por dólares de nuevo y sacarlos del país.



"Es un peligro enorme", dijo Cavallo, quien señaló: "mejor que esos dólares se vayan, que no vuelvan más".



Además, el exministro criticó que el presidente del Banco Central "se meta en el mercado de capitales".