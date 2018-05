Escalada del dólar: El Banco Central ya vendió casi el 12% de sus reservas

Economía Las claves para entender lo que pasó en el mercado local tras el feriado

Este miércoles el Central sacrificó unos u$s 504,5 millones como parte de su estrategia intervencionista. Si se toma en cuenta cada una de las intervenciones de la entidad en el mercado, la suma total alcanza los u$s 7.280,6 millones en todo 2018La fiebre por el dólar obligó al Banco Central a volver a intervenir en el mercado libre de cambios. En el primer día hábil de mayo el billete verde marcó un nuevo récord en la city manteniendo su rally alcista para cerrar con $ 21,52 en las pizarras de bancos y casas de cambio. En ese contexto, la entidad que conduce Federico Sturzenegger se desprendió este miércoles de u$s 504,5 millones y ya suman u$s 7.280,6 millones los que sacrificó desde que asumió su rol intervencionista en el mercado.y que la utilizó en los días donde hubo una mayor demanda del billete verde.Sin embargo,. En el cierre de abril el Banco Central se mostró muy activo con la venta de nada menos que u$s 4.343,7 millones para contener el precio del dólar. Si bien el último viernes la entidad subió las tasas de interés, el mercado volvió a demandar billetes verdes.Se trata del equivalente al 11,8% de sus reservas internacionales si se tiene en cuenta que al 5 de marzo el BCRA contaba con u$s 61.707 millones en sus arcas. Por lo pronto, al final de una nueva jornada en donde el Central volvió a vender varios millones de dólares, las reservas internacionales quedaron en u$s 55.998 millones, publica Ámbito Financiero.