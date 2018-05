Expectativa por datos clave que difundirá el Banco Central

El Banco Central difundirá hoy el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril, un informe al que la city porteña prestará especial atención en medio del nerviosismo por la escalada del dólar, que marcó un nuevo récord, y las dudas respecto del cumplimiento de la meta de inflación del 15% para este año.



El sondeo de la autoridad monetaria consiste en un seguimiento de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables de la economía argentina.



En ese sentido, se relevan las expectativas sobre precios minoristas, la tasa de política monetaria, el tipo de cambio nominal, la actividad económica y el resultado primario del sector público nacional no financiero.



El mercado esperará los resultados del estudio del organismo que conduce Federico Sturzenegger en busca de un parámetro de referencia frente a la incertidumbre generada por la corrida bancaria iniciada la semana anterior, la cual promovió fuertes intervenciones oficiales.



En el sondeo publicado de abril, los especialistas del mercado habían elevado las expectativas de inflación al proyectar un 20,3% para este año.



A su vez, los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal promedio mensual esperado para los siguientes seis meses se habían ubicado entre $20,40 y $21,60, por lo cual en la actualidad el dólar se encuentra al borde de superar ese nivel.



Tanto las expectativas del costo de vida como las del dólar, habían sido corregidas en esa oportunidad al alza en prácticamente todos los períodos relevados en comparación con la encuesta previa.



Con relación a las proyecciones de tasa de interés nominal de referencia para la política monetaria, los participantes del REM habían pronosticado que durante abril se iba a mantener en 27,25%, "perfilándose en adelante un sendero de reducción gradual hasta 22,5% a fines de 2018".



Esa estimación no fue acertada, ya que el viernes pasado el Banco Central decidió elevar a 30,25% la tasa de referencia para contener la suba del dólar.



En ese escenario, el economista Rodolfo Santángelo advirtió que la tasa de interés es un "instrumento muy imperfecto para calmar las expectativas del mercado cambiario".



"No me sorprendería que la tensión siga durante los próximos días, ojalá no", evaluó en declaraciones radiales.



Subrayó, además, que "cuánto más alta es la tasa de interés, más difícil es tomar crédito".