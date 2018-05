Para protegerla, buscan declarar de interés la producción porcina entrerriana

Tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca declarar interés provincial "la producción y comercialización de los productos y subproductos de la ganadería porcina", confirmó AIM. La iniciativa también restringirá el ingreso de alimentos relacionados que provengan de países no libres de Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (Prrs) y donde se utilice la 'ractopamina'.



El espíritu del proyecto es "garantizar la sustentabilidad de la producción porcina en la provincia, preservando el estatus sanitario, evitando la introducción y propagación de enfermedades exóticas, así consideradas para el territorio nacional, y de productos y subproductos porcinos que provengan de países donde se utilizan drogas no autorizadas en Argentina para su aplicación en la producción porcina".



En ese marco, el texto busca prohibir el ingreso al territorio de la provincia "productos, subproductos y derivados cárnicos porcinos provenientes de países no libres de Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (Prrs) y donde se utilice la 'ractopamina' en la producción porcina, mientras se mantengan las restricciones para el uso de esta droga en el país".



La carne porcina importada de otros países que ingrese a la provincia "deberá ser comercializada y ofrecida en venta al público en el estado de conservación en el que provenga desde su país de origen". La etiqueta del producto y la góndola donde se ofrezca el mismo deberá exhibir en forma clara y ostensible el país de origen en idioma nacional, quedando prohibido consignar palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pudiera inducir a error, engaño o confusión respecto del mismo.



En los argumentos, el autor del proyecto, Alejandro Bahler, explicó: "Para mantener el estatus sanitario de país libre de Prrs, resulta fundamental no asumir riesgos innecesarios y que todos los actores de la cadena porcina sostengan su colaboración y compromiso en la prevención de la enfermedad, mejorando medidas de bioseguridad de sus granjas y notificando de manera inmediata casos sospechosos de la enfermedad. EEUU es el mayor emisor histórico de la enfermedad (país donde apareció)".



Por otra parte, indicó que aunque en Argentina se encuentra no reglamentado el uso para su aplicación "en la producción porcina, la Ractopamina (una droga promotora de crecimiento) es ampliamente utilizada en la producción de carne de cerdo en Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Asimismo, esta droga no está permitida en más de 100 países incluyendo China, Rusia e integrantes de la Unión Europea". (AIM)