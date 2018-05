Las claves para entender lo que pasó en el mercado local tras el feriado

Dólar

Economía El dólar se disparó 64 centavos pese a fuerte intervención del Banco Central

Tasas

La apertura del mercado luego de los feriados de comienzos de semana mostró al, destacaron en las mesas de cambio mayorista del dólar, indicaposiciones rápidamente", indicó Gustavo Quintana de PR Mercado de Cambios.Los mínimos de hoy se anotaron con la primera operación pactada y luego la retirada del Central como principal abastecedor dejó librada la cotización del dólar a la oferta y la demanda, una circunstancia que potenció la suba hasta que el tipo de cambio tocó en la última hora de operaciones."Los bancos desorientados ante tal medida, comenzaron a pagar la divisa para seguir completando órdenes de coberturas de bancos e inversores, que seguían saliendo de sus activos en pesos a pesar de la suba de las tasas de interés del viernes pasado", explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios."Factores externos e internos se complementaron hoy para forzar la suba más importante del dólar del año en curso y la de mayor magnitud diaria desde junio de 2016.Las ventas oficiales no pudieron torcer la tendencia imperante en el mercado mayorista y apenas sirvieron para moderar sin mucho énfasis el fuerte ajuste de hoy", remarcó Quintana y agregó: "El movimiento local de se puso a tono con el resto de los mercados internacionales, en los que la moneda norteamericana registró fuertes avances en un escenario algo más complejo y que todavía no despeja las incertidumbres de ahorristas e inversores".En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.030 millones, de los cuales más del 40% se operó en mayo a $ 21.79 con una tasa de 35,03%. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 24,90 con una tasa de 26,22%."Se espera que la inflación sobre una base de 12 meses se acerque al objetivo del Comité del 2 por ciento en el mediano plazo", dijo el FOMC en un comunicado. Los funcionarios apuntan a mantener la inflación cerca del objetivo al tiempo que aseguran el máximo empleo sustentable y preservan la expansión económica de Estados Unidos, de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg. La Fed elevó tres veces la tasa de referencia el año pasado y los analistas esperan que en la próxima reunión de junio decidan una leve suba.Sin embargo,"Subas en esta tasa, o movimientos hacia arriba de la curva o incluso un aplanamiento de la misma, es un elemento que pesa para el desarrollo del mercado de acciones de corto", indicaron desde Portfolio Personal.Cronista.com.