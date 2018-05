Desregularían el precio de la yerba mate: Misiones se opone

El gobernador misionero, Hugo Passalacqua, confirmó hoy que "se opondrá" a la desregulación del precio de la yerba mate, porque "no queremos someter a nuestros productores a las leyes del libre mercado, donde las reglas no las pone el pequeño y mediano productor".



El mandatario misionero realizó esta afirmación durante su discurso de apertura del 46to período de sesiones ordinarias de la Legislatura local, en el cual repasó algunos logros de su gestión en 2017 y los objetivos para 2018.



Passalacqua expresó de esta forma la posición del gobierno provincial y los productores primarios acerca de las versiones que decían que la Nación pensaba dejar que sea el mercado quien fije los valores de la materia prima de yerba mate.



En cuanto a los logros de la gestión en 2017, el gobernador resaltó que en materia de salud se logró un índice "histórico", al reducir la mortalidad infantil a 8 por cada mil nacidos vivos, y que se estableció la cobertura de salud para todos los deportistas federados, además de que por segundo año consecutivo se pudo detener la circulación viral del dengue.



Por otra parte, el gobernador ponderó que la provincia destina el 30,56% de su presupuesto a Educación, al afirmar que "no hay ninguna provincia del país que destine un tercio de su presupuesto" a ese rubro.



"Pusimos a disposición de los misioneros 38 nuevos edificios escolares y estamos construyendo otros 34, que estimamos finalizarán para el próximo ciclo", aseveró.



Passalacqua confirmó que, como consecuencia de la firma del Pacto Fiscal con la Nación, se desiste de los litigios con el Estado nacional, lo que hará que se siga recibiendo el dinero del Fondo de la Soja y un bono que podrá ser utilizado para compensar las deudas con la Nación que fueron contraídas entre el 1995 y 1999.



Con respecto al Parque Industrial de Posadas, adelantó que se instalará "la fábrica de viviendas de madera más grande de Latinoamérica", con un financiamiento de $200 millones y que generará 2.500 puestos de trabajo con la producción de 5.000 casas al año.



En materia de turismo, indicó que la actividad representa "el 10% del empleo privado formal" en Misiones, y recordó que en 2017 se batió el récord de visitantes al Parque Nacional Iguazú, con un millón y medio de visitantes.



Las obras de remodelación del aeropuerto de Puerto Iguazú; la inserción de la reserva de Biosfera Yabotí como parte del corredor Ecoturístico del Litoral (que ya encabezaba Iguazú), y el desarrollo de la hidrovía del Paraná fueron otras de las atracciones turísticas que fueron destacadas por el gobernador.



También confirmó que en agosto la provincia será sede de la Comisión de Medio Ambiente del G20, donde expertos de todo el mundo debatirán el futuro ambiental del planeta.



En materia energética, informó que está previsto el inicio de tres obras cuyo presupuesto está estimado en $120 millones, y que paliarán la creciente demanda de energía interanual en la provincia.



En concepto de obras públicas, aseguró que "se priorizarán las que tienen un fin social", como por ejemplo saneamientos de arroyos que atraviesan Posadas y Oberá, redes de agua y plantas potabilizadoras (algunas para comunidades Mbya Guaraní), asfaltado de calles y accesos a localidades del interior.



Por parte, del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Passalacqua confirmó que en los últimos 12 meses "brindó más de 13.000 soluciones habitacionales".



Para finalizar, dijo que el tema seguridad "es prioridad" en su gestión, y que desde 2016 se incautaron más de 38 toneladas de marihuana y unas 900 personas fueron puestas a disposición de la Justicia.