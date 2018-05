Triaca: el fondo de cese laboral reemplazará a indemnizaciones tradicionales

"El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral", indicó el ministro, e insistió en que buscan "generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto", y "eso tiene que ver con la formalización de trabajadores" por un lado, y por el otro, la creación de "un fondo de cese laboral", vinculado con las indemnizaciones.



Este fondo sería "administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador", indicó Triaca en declaraciones a Radio Mitre y agregó que el principal objetivo de las iniciativas remitidas el viernes al Senado es "darle previsibilidad al trabajador y al empleador".



"Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", indicó Triaca, por lo que "sólo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales".



El ministro indicó que hay "cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico", y agregó: "El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización".



En tanto, al ser consultado sobre su relación actual con la CGT, el ministro de Trabajo sostuvo que dialoga "con todos los sectores", aunque pueda "haber diferencias", y expresó que en el Gobierno son "muy prudentes dejando que los procesos de unidad se hagan de manera propia".



El Gobierno envió el viernes pasado al Senado tres capítulos del proyecto de reforma laboral que comenzarían a ser debatidos en comisiones los primeros días de mayo y que incluyen una modificación en el cálculo de las indemnizaciones que había sido resistida en diciembre último.



El primero de los proyectos a los que accedió ámbito.com se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.