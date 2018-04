Conflicto en empresa de jugos: empleados fueron suspendidos por 30 días

Empleados de la empresa de jugos y gaseosas Vitacrem indicaron que se presentaron a trabajar el sábado como todos los días y se encontraron con que no podían ingresar a la planta. Allí se enteraron que habían suspendido a trabajadores de muchos años, sin goce de sueldo y sin posibilidad de cobrar un seguro de desempleo.



"No se cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que dejaron gente en la calle", lamentó una de las perjudicadas, Yanina Mariani, en diálogo con Diario Junio.



Juan José Simoneti, desde el Centro de Empleados de Comercio, por su parte, comentó a Elonce.com, que Vitacrem "viene con problemas desde hace bastante tiempo, unos dos años. No está pagando en tiempo y forma los sueldos de los empleados, los abonan a `cuentagotas` y tampoco está haciendo aportes a la obra social y al sindicato".



"Los dueños de la empresa vienen aduciendo que a raíz de diversos problemas económicos, se hace muy difícil que el funcionamiento de la planta continúe. Además tienen distintas situaciones de deuda con AFIP", aseveró.



Por su parte, Emiliano Delgado, desde el Ministerio de Trabajo afirmó a Elonce.com que tomaron conocimiento desde el área que la empresa habría realizado "nueve suspensiones por causas justificadas". En el mismo sentido detalló que como esta situación "se dio en el fin de semana, a partir del miércoles (primer día hábil de la semana), iniciaremos las tratativas para llamar a personal de la empresa, al sindicato y a los delegados de los trabajadores, para dilucidar qué es lo que sucedió que se realizaron estas suspensiones".



"La empresa nos ha informado que está atravesando una situación de crisis, ante lo cual desde nuestra área les habíamos propuesto asesorarlos con el Repro, que es un programa de recuperación productiva, y quedaron en ponerse en contacto con nosotros para reunir toda la documentación", puso relevancia Delgado.



El funcionario del área de trabajo contó que en una audiencia "los trabajadores propusieron formar una cooperativa. Esta es una de las posibilidades para mitigar esta situación". Elonce.com.