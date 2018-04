Buscan que las cuotas para pagar el gas sean sin intereses

"Por lo pronto hay un avance, que fue pasar los aumentos de los meses con más alto consumo a fin de año y pagarlo en cuotas, lo cual es una salida, sobre todo si va a ser sin intereses como creo que se va a terminar dando", dijo el diputado nacional Daniel Lipovetzky, uno de los referentes del oficialismo en la Cámara baja, a radio online Futuröck.



En ese sentido, de cara a la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja convocada para este miércoles, a fin de analizar las distintas propuestas sobre tarifas, Lipovetzky llamó a debatir en un marco de "suficiente responsabilidad y sustentabilidad fiscal".



"Somos conscientes que la reducción de los subsidios afecta a mucha gente y, en ese marco, la clase media baja es la que más sufre, dado que la clase baja también, pero la tarifa social ayuda a amortiguar un poco el efecto", señaló el diputado del PRO en la entrevista radial.



Agregó que en las dos últimas semanas hubo un "show mediático" en la Cámara de Diputados, donde, primero, el bloque del FPV-PJ intentó sin éxito, por apenas un legislador, hacer una sesión especial para dar marcha atrás con los aumentos tarifarios, y, luego, a instancias del interbloque Argentina Federal-UNA, hubo una sesión especial aunque sin poder dar tratamiento a las iniciativas por la falta de respaldo del oficialismo.



"Lo que pasó la semana pasada, que fue una continuidad de la anterior, fue un show mediático armado por la oposición para aprovecharse de un tema que le preocupa a la gente y generar falsas expectativas. Juegan con la gente porque era solamente hacer una puesta en escena cuando, en verdad, tenían 29 proyectos", analizó Lipovetzky.



De hecho, entendió que esa fragmentación en las propuestas para abordar la cuestión tarifas, "muestra que en realidad no había ninguna intención (por parte de la oposición) de solucionar el tema sino de armar una puesta en escena".



"Cualquier solución que se piense, hay que encontrarla con la suficiente responsabilidad y sustentabilidad fiscal", aseveró el legislador oficialista, quien puso el acento en determinar "de dónde se va a sacar el dinero para cubrir cualquier reducción" que se proponga realizar en la facturación de los servicios públicos.



"Los proyectos que se dictaminaron la semana pasada y que trataríamos este miércoles en la Comisión de Presupuesto establecen la suspensión del pago del IVA por un año y, luego, la reducción de ese IVA durante dos años más. Las tarifas pagan 27 por ciento de IVA y ese IVA es coparticipable, con lo cual gran parte va a las provincias y, entonces, hay que escuchar la voz de ellas", ejemplificó.



Por ese motivo, entendió que "no se puede tirar así como así un proyecto y no decir cómo se va a resolver la cuestión".



En ese marco, Lipovetzky admitió que le "preocupa sobre todo ese sector de la población que está cerca de acceder a la tarifa social" pero que, por tener ingreso quizás "un poquitito más altos" no entra dentro de su alcance, y postuló que allí, a la clase media baja, debería apuntar la búsqueda de "algún paliativo".



"Estamos viendo, estas discusiones se están dando. Por lo pronto hubo un avance, que es pasar los aumentos de los meses con más alto consumo a fin de año y pagarlo en cuotas, lo cual es una salida, sobre todo si van a ser sin intereses como creo que se va a terminar dando", indicó.