El Banco Central vendió reservas, subió la tasa y bajó al dólar de los $ 21

Otra escalada

Suba de tasas

Fuertes intervenciones

Luego de la sorpresiva decisión de incrementar la tasa de política monetaria al 30,25% y las ventas por casi u$s 800 millones en el mercado cambiario del Banco Central, el dólar recortó su avance inicial y subió este viernes seis centavos a $ 20,90, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deEl billete llegó a subir 36 centavos, a su récord histórico intradiario $ 21,20, pero luego recortó con la decisión de la autoridad monetaria de subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, una medida sorpresiva si se considera que el tipo de interés de referencia se anuncia cada segundo y cuarto martes de cada mes al cierre del mercado.A dos horas de la apertura, la autoridad monetaria ya había volcado a la plaza u$s 500 millones de reservas. Sobre el mediodía, el Central subió la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos, a 30,25% con el objetivo de reducir la presión sobre el tipo de cambio.Igual suerte corrió la divisa en el segmento mayorista, donde terminó estable a $ 20,55 tras haber tocado los $ 20,88, previo a la aparición del BCRA en el mercado y al anuncio de tasas. En el mes, no obstante, terminó con un avance de 38 centavos.En la plaza paralela local, por su parte, el blue opera estable a $ 20,85, su máximo valor en un mes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, saltó ayer 61 centavos a $ 20,83.En el Banco Nación, el billete sumaba 30 centavos en el comienzo de la jornada y superaba así los 21 pesos, al venderse a $ 21,10.El mayorista no se quedaba atrás y avanzó casi 40 centavos en el comienzo de la rueda cuando rozó los $ 20,90 en el MULC, para bajar a $ 20,77 tras las intervenciones.Operadores consultados por, aseguran que el Banco Central realizó algunas intervenciones cuando el mayorista tocó los $ 20,88, pero no alcanzó para pisar el billete.Esta mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recomendó y descartó enfrentamientos dentro del gabinete nacional, al señalar que en ese ámbito "reina la paz, la calma y la armonía".Según el funcionario, "hay que poner en contexto el movimiento que ha tenido el tipo de cambio esta semana: 1,5% en una moneda que es flotante con intervención, es nada. Los argentinos no estamos acostumbrados a la flotación (del dólar), pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve el tipo de cambio".El dólar minorista superó los $ 21 y el mayorista llegó hasta $ 20,88. El BCRA vendió hoy u$s 500 millones, que se suman a los más de u$s 2500 millones vendidos esta semana. Al mismo tiempo, elevó en 300 puntos la tasa de política monetaria y dejó subir la de las Lebac.El analista financiero Claudio Zuchovicki aseguró que la corrida que obligó al Banco Central a poco más de 2000 millones de dólares en dos días " y lo atribuyó "claramente a una salida de fondos institucionales"."Gran parte de esta escapada del dólar no tuvo que ver con la micro argentina, hubo un cambio en el contexto internacional, no es que le pasó a la Argentina. Hoy no manejamos el partido y el referí no juega de nuestro lado", ejemplificó.Desde el lunes, la autoridad monetaria hizo intervenciones en la plaza cambiaria para contener la suba del dólar ante la salida de fondos hacia el exterior. El lunes la intervención rondó los u$s 200 millones pero fue increyendo, pasó a más de u$s 400 millones el martes y alcanzó el récord de u$s 1471 millones el miércoles, día que logró mantener sin cambios el mayorista a $ 20,26.Sin embargo, la fuerza de fuego del BCRA no alcanzó y el jueves el billete amaneció otra vez tomador por la gran cantidad de fondos que desarmaron Lebac se fueron a dólares.Fue entonces que debió sacrificar unos u$s 853 millones de reservas, aunque ayer el billete saltó un promedio de 28 centavos.