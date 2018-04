Se profundiza la escalada del dólar que ya supera la barrera de los 21 pesos

Economía Advierten sobre las consecuencias que tendrá la fuerte suba del dólar

Luego de cuatro días de fuertes intervenciones del Banco Central, la divisa superó este viernes la barrera de los $ 21. Arrancó con una fuerte suba de 37 centavos, a un promedio de $ 21,20 en los bancos. En el mercado mayorista, donde interviene el BCRA, avanzaba 35 centavos, a $ 20,91.La entidad monetaria volvió a vender divisas, cuando estaba en $ 20,88, "pero no sirvieron para detener la fuerte corrección de la apertura", indicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio al diarioA nivel minorista, se vendía en algunos bancos a un promedio de $ 21,20, entre ellos a $ 21,35 en el Galicia, a $ 21,22 en el Francés y $ 21,15 el Provincia y a $ 21,10 en el Santander.Los inversores extranjeros siguen saliendo de las Lebacs para refugiarse en el dólar, que sigue escalando en el mundo. Y al contexto global se suman las dificultades del Gobierno para contener la inflación. En la semana, la venta de dólares ya alcanza los US$ 3.394 millones.A diferencia del miércoles, ayer el BCRA dejó correr el tipo de cambio y sólo cuando había subido cerca de 30 centavos intervino con ventas que al final del día llegaron a los US$ 853 millones. El día anterior había evitado que la cotización del dólar se moviera, pero eso le costó casi US$ 1.500 millones.