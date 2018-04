Los mapas corroboran el retroceso contundente de la sequía en Entre Ríos

"El balance hídrico ha reaccionado de manera muy favorable al despliegue de las últimas lluvias. La sequía ha retrocedido de manera contundente y si bien se ven algunos sectores del sudoeste que aún no alcanzan condiciones que pueden considerarse adecuadas, el proceso de recarga de los perfiles parece muy bien encaminado", informó el Sistema Siber de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos en el marco del análisis de la lluvia caída en la región hasta el 25 de abril."La semana pasada notábamos un vasto sector de la provincia que aún era dominado por la sequía. Las lluvias sumadas hasta el miércoles pasado permitían ser optimistas, pero los niveles de reserva no presentaban todavía una buena respuesta", hicieron notar también.En tanto, acotaron que "además de las lluvias que puedan seguir incorporándose en este final de abril y la primera parte de mayo, vemos como muy favorable el entorno ambiental en que las mismas están ocurriendo. Las recargas de los perfiles son muy eficientes en estos contextos, con persistencias de aire húmedo y alta frecuencia de eventos pluviales".Y si bien "las reservas se han recuperado", "la recarga óptima de los perfiles es necesaria para que no decaiga la intención de siembra", aclaró la institución agraria para quien "si las lluvias se validan para los próximos días y las recargas recientes se afianzan, indudablemente el contexto hídrico se habrá modificado favorablemente".