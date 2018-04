Mantendrán las tasas de interés para beneficiarios de Procrear

El Banco de la Nación Argentina (BNA) suscribió hoy un convenio con el Programa Crédito Argentino del Bicentenario Para la Vivienda Única Familiar (Procrear) para acordar el mantenimiento de la tasa de interés para beneficiarios que, al 30 de abril, cumplan algunas condiciones.



Los deudores que serán considerados incluidos en este acuerdo son aquellos que "cuenten con sus créditos preaprobados por parte del BNA y hubieran presentado una propiedad apta y toda la documentación correspondiente de la vivienda a adquirir".



También estarán incluidos aquellos "que se encuentren preaprobados por el BNA y hubieran presentado el proyecto de obra a construir y toda la documentación correspondiente del terreno donde se proyecta construir la vivienda (Procrear Construcción).



Igualmente serán favorecidos quienes "se encuentren en escribanía y no hubieran perfeccionado la escrituración".



Este mantenimiento de condiciones permitirá que los créditos que cumplan con alguno de estos requisitos puedan ser monetizados bajo modalidad UVA con la tasa de interés del 3,5 por ciento para usuarios en relación de dependencia jubilados y pensionados (que adhieran a un paquete de servicios de productos y perciban sus haberes por el BNA) o usuarios monotributistas o autónomos (que adhieran a un paquete de servicios Cuenta Nación de acuerdo a sus ingresos), por toda la vigencia del préstamo, o bien de 4,5% para el resto de los usuarios.



El BNA, actualmente, se encuentra adherido a las siguientes líneas de acción con Procrear, a través de la suscripción de diferentes convenios: a) Solución Casa Propia - Destino "Compra de Vivienda"; b) Solución Casa Propia - Destino "Construcción de Vivienda"; Procrear Ahorro Joven y c) Procrear Línea Desarrollos Urbanísticos.



En el marco de la operatoria de "Compra y Construcción de Vivienda", se otorgaron 8.333 créditos entre el año 2017 y los datos parciales a abril, con un desembolso total de $ 8.289 millones, mayormente bajo la modalidad "Compra de Vivienda".



A quienes alcanza el acuerdo

- Aquellos que cuenten con sus créditos preaprobados por parte del BNA y hubieran presentado una propiedad apta y toda la documentación correspondiente de la vivienda a adquirir;

-Que se encuentren preaprobados por el BNA y hubieran presentado el proyecto de obra a construir y toda la documentación correspondiente del terreno donde se proyecta construir la vivienda.



- Que se encuentren en escribanía y no hubieran perfeccionado la escrituración.