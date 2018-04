Creció la demanda de dólares en Paraná: los motivos

Economía El dólar trepó 29 centavos pese a otra fuerte intervención del Banco Central

Milagros Kuroski, gerente de la sucursal Paraná de la casa de cambio Valuar, contó aque "ayer y hoy han sido jornadas muy particulares, con cierta estabilidad cambiaria". En este sentido recordó que el Banco Central salió a vender 1500 millones de dólares para poder ofertar la demanda que había, y este jueves, efectuó una nueva intervención para contener el tipo de cambio."Este miércoles se contuvo el tipo de cambio y hoy subió 30 centavos, es decir en pizarra se ve un fuerte incremento: 20,40 para la compra y para la venta, 21 pesos".Al ser consultada mencionó que "la demanda subió mucho. Cuando hay estos `ruidos`, la gente se apura a comprar para que no lo `agarre` con el tipo de cambio más alto. Ayer la demanda fue fuerte, aunque este jueves, lo fue aún más".Entendió que hay tres cuestiones para que se de esta realidad: "Tiene que ver no sólo con el contexto nacional, sino también con el contexto internacional, por un lado, las tasas de Estados Unidos han hecho que se deprecien todas las monedas; esto se puede ver en los portales internacionales dónde una de las únicas monedas que se ha mantenido con la intervención del Banco Central es el peso argentino respecto del dólar". Asimismo acotó que incide que "hay movimientos de inversores que hacen que salgan instrumentos como las Lebac, y vayan a posicionarse en dólares".En tercer lugar, dijo "repercute la decisión del gobierno nacional, a raíz del aumento de las tarifas, de no potenciar la inflación con la suba del dólar".Kuroski mencionó, en tanto, que hay por estos días "bastante demanda, además de que la oferta ha subido considerablemente, como pasa generalmente a esta altura del mes, donde el minorista sale a vender para llegar a fin de mes".