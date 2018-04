La Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos hará análisis gratuitos de suelos

En un contexto desfavorable en lo climatológico desde hace varias campañas para el productor agrícola que lo ha llevado en la mayoría de los casos a una situación muy comprometida, La Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (CACER), ha decido colaborar, como entidad integrante y comprometida con el sector con esta acción en particular



Este martes se presentó en sus instalaciones antes la prensa y otras entidades del agro el proyecto de realizar en forma GRATUITA 1.000 análisis de semillas y 1.000 análisis de suelos con el objetivo de que los productores traten de optimizar los recursos de la mejor manera posible.



Así lo explicó Pablo Tríbulo, Presidente de la Cámara de Cereales de Entre Ríos, quien sostuvo que en este año complicado para el caso de la soja se recomienda hacer estos análisis y no guardar las semillas, que no esté en óptima calidad para futura siembra porque no tiene sentido.



A modo de referencia recalcó: "Por año en la Cámara se realizan aproximadamente 750 muestras de análisis de suelo. Ahora queremos elevar la apuesta y ofrecemos 1000 análisis. Además se va a realizar un protocolo estandarizado, lo que llamamos un análisis de suelo completo que da una idea de los nutrientes y la disponibilidad de los mismos en los suelos".



Vale la pena destacar que estos análisis estarán disponibles para todo el universo de productores entrerrianos sin ningún tipo de restricciones y para todos los cultivos, comenzando con los correspondientes a la campaña de granos finos que comienza en estos días.



Para dar lugar a este proyecto la Cámara de Cereales convoca a todas las entidades del sector agropecuario entrerriano, cooperativas, asociaciones, colegio de ingenieros, que se acerquen a la entidad para que se pueda abarcar la mayor superficie posible y llegar a una mayor cantidad de productores.



Con los datos recabados se realizará un trabajo de mapeo de suelos, calidades de semillas, y en conjunto con otras instituciones diseñar un proyecto de buenas prácticas agrícolas.



Por último el contador aclaró:"queremos recalcar que toda esta información es para volcarla, hacer difusión y darle utilidad en el sector. La idea es que tengan un diagnóstico del suelo en el que están trabajando y las semillas que están utilizando para que el productor lo aproveche económicamente.



Dialogamos también con Daniel Kindebaluc, Presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) quien valoró esta idea y expresó:



"Es muy buena iniciativa, agradecemos el gesto de la Cámara de Cereales de proporcionar esta posibilidad de hacer las muestras gratis tanto de suelo como de semillas, porque va a ser un año muy complicado y con más razón vamos a tener que afinar bien la puntería para lo que vamos a seguir haciendo en el campo".



En este sentido recalcó el rol del sector cooperativo. "Nosotros tenemos que hacer conocer a los asociados y el equipo de ingenieros esta propuesta para que realicen la extracción de las muestras de suelo y las envíen. También transmitir que se debe hacer con la forma sustentable aportando también los datos de geo- referencia que sirva también para el mapeo de la composición de los suelos de Entre Ríos".



Ante la pregunta si cuesta hacerle entender al productor sorbe la importancia del análisis de suelo y semilla, Kindebaluc comentó "esto es parte de la docencia que debemos hacer, con el tiempo se va a ir logrando, vamos a tener que profundizar el trabajo con profesionales y funcionarios para que reconozcan que es mucha la inversión cada año en una cosecha y hay que hacerlo con profesionalismo".



"Ya tenemos la incertidumbre del clima, con esto tendremos la certeza de que variedades de semillas utilizar, que fertilizantes que herbicidas, es algo que parece elemental pero no está incorporado en la cultura de los productores entrerrianos"- culminó.



Participaron de este evento representantes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) y el Centro de Acopiadores de Entre Ríos, entidades que tomaron con beneplácito esta idea y se suman al equipo de trabajo.