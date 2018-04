Citricultores piden mayores controles fitosanitarios en la región

El presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Ficier) habló sobre los principales puntos que se trataron en la reunión de la Mesa de Competitividad Citrícola, donde el gobierno a través de la Secretaria de la Producción que conduce Álvaro Gabás y que el martes no estuvo en la misma presentó el proyecto de trabajo para la realización del "Plan Estratégico Provincial 2030". En su lugar asistieron Constanza Balcar Coordinadora de la Subsecretaria de Producción Primaria quien está a cargo del desarrollo de las jornadas, el Subsecretario de Industria Pablo Romero, el Subsecretario de Comercio Néstor Loggio.



Realizando un balance de la reunión realizada el martes, Borgo también lamentó la ausencia del sector industrial que se lleva el 25/30% de la producción.



"El sector fue convocado pero no asistió. Creo que falta trabajo en conjunto con la industria, "hay poco roce" siendo que en Entre Ríos son sólo 6 empresas las fábricas que industrializan citrus", comentó el referente de Fecier. La idea de esta reunión fue hablar de una citricultura proyectándola a futuro.



"Comenzamos la reunión haciendo una especie de "catarsis" sobre el grado de seriedad tiene este plan que proponen. Creo que hay gestiones que trascienden a los gobiernos, por ejemplo: los puestos de controles tienen que ser efectivos y no se ve al Estado presente. La pregunta era si al realizar este plan el Estado se compromete a llévalo adelante"- esa fue la primera premisa de la reunión según Borgo.



En este sentido afirmó que el gobierno expresó la intensión de hacer planes productivos en todas las cadenas y que trascienda a todos los gobiernos.



Haciendo hincapié en la ejecución concreta de los sistemas de control, el dirigente explicó: "No hay excusas, es más, los recursos se generan desde el propio control y lo van a tener que aportar los mismo productores. Es decir, el costo político de aumentar la guía de $0,16 centavos a 0,60 lo van a asumir las instituciones porque estamos convencidos de que necesitamos los puestos de controles para proteger fitosanitariamente nuestra región".



Es urgente contar con recursos para el control de HLB Y mosca de la fruta "no hay excusas se viene demorando por falta de compromiso"- agregó.



"Esperamos poder efectivizar esos puestos de control, esto requiere convenios con la policía y vialidad. No es demasiado costo es gestión"- aclaró Borgo .



En referencia a la dinámica de la reunión y los ejes abordados, comentó que se armaron distintas mesas de comisiones y se analizó las líneas de acción por ejemplo la sanitaria, los costos, el financiamiento y agregado de valor, entre otros puntos.



"Para una primera reunión fue muy interesante, se plantearon los objetivos de trabajo y ahora se tratará de efectivizar un plan. Es importante plasmar objetivos, después evaluar, corregir y fortalecer para no dejar que las proyecciones queden en el aire".



Por último Borgo aclaró que más allá del Plan Estratégico que apunta a largo plazo, siguen existiendo cuestiones coyunturales por resolver.