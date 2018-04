Fuerte intervención del Banco Central para frenar al dólar: Cerró a $ 20,55

Con un monto inédito de ventas, más de u$s 1.200 millones, el Banco Central salió a enfriar una escalada alcista del dólar, que se mantiene en los en $ 20,55, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.Las órdenes de compra se volvieron incesantes en la jornada por una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales, producto de la suba de la tasa estadounidense a 10 años, que ayer superó el 3%, algo que no ocurría desde 2014, y este miércoles se ubicaba en el 3,02%. A esta coyuntura global, se sumó al factor estacional de fin de mes, ya que muchas empresas deben hacer frente a obligaciones en moneda dura (principalmente automotrices).Los operadores del mercado calculan que se habrían operado casi u$s 2.170 millones en el mercado, de los cuales entre u$s 1.200 y 1.300 millones partieron de las arcas de la autoridad monetaria.Entre lunes y martes, el BCRA ya había sacrificado más de u$s 636 millones para contrarrestar una firme demanda en la plaza cambiaria, y suplir una oferta limitada del sector agroexportador."El BCRA comenzó la rueda con ventas en $ 20,26 en el mercado mayorista del dólar", comentó el analista Gustavo Quintana."La incertidumbre internacional genera un efecto contagio que alimenta la demanda de dólares y obliga a la autoridad de control a sacrificar reservas para evitar saltos bruscos en la cotización", afirmaron en la plaza.En tanto, el analista Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios dijo que "las causas que originaron esta disparada de compras de la divisa se fueron estabilizando ya que el dólar perdió algo de su fuerza ante otras monedas y la tasa de Bonos del Tesoro de EEUU de 10 años, tocó más del 3% y luego bajó a 2,985%, al tiempo que Brasil siguió manteniendo dudas de su recuperación ya que el real continúa devaluándose (se depreciaba un 0,75%)".Durante la jornada, los inversores operaron con la expectativa puesta en que la autoridad monetaria mantendría su tasa de referencia en 27,25%, por la alta inflación reinante, lo que se concretó tras el cierre de la plaza cambiaria.Hasta hoy se realiza una licitación de Letes en dólares a 217 dias y 364 dias, a constituir en dólares y/o en pesos, en tasas a determinar. También se subasta un bono en pesos atado a la inflación, con vencimiento en 2025.En la plaza paralela local, por su parte, el blue opera sin variantes a $ 20,59, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, cedió ayer tres centavos a $ 20,23.Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 394 millones hasta los u$s 60.791 millones. Fuente: (Ámbito).-