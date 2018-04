Aerolíneas Argentinas elimina la clase ejecutiva en vuelos de cabotaje

Aerolíneas Argentinas eliminará la "clase ejecutiva" de los aviones que realizan vuelos de cabotaje y regionales, anunció el presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua.



Esta reconfiguración implica un ahorro, de aquí al 2020, de US$ 73 millones; así como una oferta de más de 500 plazas y un 10% más de pasajeros.



Los anuncios fueron formulados en la sede de Aerolíneas en el aeroparque Jorge Newbery, durante una conferencia de prensa de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



"Hemos decidido eliminar la clase ejecutiva de nuestra flota de vuelos de cabotaje y regionales, porque eso implica un ahorro de gran magnitud, teniendo en cuenta el objetivo que nos hemos planteado de lograr que el año próximo Aerolíneas no necesite subsidios del Estado para seguir funcionando", dijo Dell'Acqua.



Agregó que "no es más que lo que se está haciendo en el resto del mundo y que desde hace tiempo está haciendo nuestra competencia. Esto nos significa una mayor oferta de asientos, y para aquellos que prefieren mantener cierta comodidad al momento de viajar, hemos implementado la clase Economy Plus en las tres primeras filas, que establece la no utilización del asiento del medio".



"En término de números -precisó-, hoy los aviones configurados de esta manera ofrecen 170 asientos, y con la eliminación de este sector la oferta se incrementa a 186 ó 189, según el avión, lo que equivale a tres aviones extra".



Indicó Dell'Acqua que la inversión prevista para concretar el cambio es de US$ 15 millones, y el plazo para el recambio total es de un año. No obstante, precisó que se mantendrá la configuración de clase ejecutiva en los nuevos aviones Boeing Max, "porque serán los que utilizaremos para vuelos de mediano alcance, como por ejemplo al Caribe o a capitales de países sudamericanas como Lima y Bogotá".



En cambio, "no se modificarán los aviones Embraer de Austral porque estamos en proceso de reemplazarlos, y los aviones que vengan en su reemplazo ya lo harán con la nueva configuración", dijo Dell'Acqua.



Más conexión

Por su parte, el ministro Dietrich destacó la decisión tomada por Aerolíneas argumentando que "desde el primer momento el presidente (Mauricio) Macri nos instó a que el país debía estar más conectado, que los argentinos debían volar más para explotar, entre otras cosas el turismo, que es una de nuestras fuentes más importante de ingresos y generadora de empleo".



"Y eso -apuntó- es lo que estamos haciendo. En marzo hubo un 16% más de pasajeros de cabotaje, y si comparamos la Semana Santa de 2015 con la de este año hubo un 28% más de pasajeros".



"Hay 45 rutas nuevas respecto al 2015, hay más compañías invirtiendo en Argentina y bajaron los precios de los pasajes, por lo que hay más gente volando en avión y eso significa más empleo", enfatizó.



En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que "lo que está ocurriendo con la Revolución de los Aviones nos indica que estábamos ante varias mentiras. Una era que Aerolíneas estaba condenada a tener déficit para funcionar, que no había otra manera".



"La otra era que por defender a Aerolíneas los argentinos estaban condenados a volar menos, aludiendo a una concepción federal mentirosa. Sin conectividad no hay federalismo", manifestó Peña.



Resaltó Peña "el trabajo en equipo de Aerolíneas para avanzar en estas modificaciones que en suma vienen a eliminar preferencias que eran manejadas muchas veces de manera política o de amiguismos, que en suma eran subsidiados por todos los argentinos".



El proceso de reconfiguración consiste en la modificación de los interiores de cabina de sus 31 aviones Boeing 737-800. Al momento, estos aviones cuentan con una capacidad total de 170 asientos, y la modificación le permitirá sumar entre 16 y 19 nuevos asientos a cada aeronave, mediante la reconfiguración de su clase ejecutiva.