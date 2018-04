Empleados en vilo ante posible cierre de histórico molino harinero

Economía Histórico molino harinero entrerriano atraviesa gravísima situación económica

La situación de los empleados del Molinos Vda de Zaccagnini e Hijos, uno de los históricos molinos harineros de Entre Ríos, continúa agravándose. Se acumulan los meses de sueldos atrasados y los trabajadores temen que en las próximas semanas los responsables decidan el cierre de la industria.Instalado en Pueblo Moreno, a escasa distancia de la localidad de Cerrito, en el Departamento Paraná, el molino tiene más de 100 años de existencia.A los operarios y trabajadores se les están adeudando sueldos desde enero, según relató al programadeRolando Ramírez, uno de los damnificados."Estamos esperando, no sabemos qué va a pasar. Hay una gran incertidumbre", señaló el empleado, quien manifestó que "últimamente no se está produciendo nada".Sobre los haberes contó que "nos van dando miserias por semana. Algunas veces 2.000 pesos o directamente nada. Nos sentimos abandonados, porque nadie nos da una mano. Somos 16 empleados y estamos todos en la misma situación".Estimó que se ha llegado a esto "por malas gestiones de los diversos gerentes. Creo que para el 3 de mayo llamaron a convocatoria de socios y ahí decidirán si siguen o cierran definitivamente la empresa"."Uno tiene un proyecto de vida y esto te frena todo. Yo hace 14 años que trabajo acá y hay gente grande que lleva casi 40 años acá", comentó Ramírez, quien reconoció que "la mayoría de los muchachos creemos que va a cerrar".Comentó que por el momento no han realizado ninguna protesta, pero evalúan "hacer algo. Lo que pasa es que acá no somos gente de hacer medidas de fuerza. Nunca atinamos a hacerlo, pero no nos queda otro camino".