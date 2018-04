Cómo ahorrar gas natural: la llama del piloto gasta 12% en un hogar

El investigador del Conicet Luis Juanicó brindó sugerencias para que las familias consuman menos. Empezó por apuntar contra la llama piloto de los sistemas de calefacción, que suele dejarse siempre encendida



Un estudio elaborado para la Cámara Argentina de la Construcción indicó que el 12 por ciento de lo que consume un hogar en gas es por mantener encendida la llama piloto de los sistemas de calefacción. Un especialista explicó que demanda medio metro cúbico de gas por día y brindó algunas sugerencias para gastar menos.



El investigador del Conicet y doctor en Ingeniería Nuclear, Luis Juanicó, expresó que tener siempre encendida la llama piloto de un sistema de calefacción equivale al mismo consumo de una hora de "un calefactor de 5 mil calorías a máxima potencia". Recomendó que sean apagados cuando los propietarios no estén en sus casas.



Además, sugirió revisar los aparatos, ya que pueden acarrerar problemas de seguridad. "Cualquier termotanque o calefón moderno viene con un circuito que analiza los gases del ambiente. Si falta oxígeno se apagan automáticamente. Hay que tener uno de esos. Con los viejos se tienen problemas de seguridad. ¿Saben cuántas personas mueren por esto?", comentó.



Juanicó apuntó que puede ser más aconsejable invertir en burletes para reducir las filtraciones de aire o en mejorar la seguridad de los dispositivos de calefacción en lugar de consumir más gas, ya que considera que en Argentina el frío no es tan crudo como en otros países.



"Hay familias que se enojan por gastar mil pesos en gas pero no en gastar cinco mil pesos en celulares. No podemos ser un país serio así", concluyó.



Según publicó este lunes el diario La Nación, un estudio elaborado para la Cámara Argentina de la Construcción señala que las llamas piloto o consumo pasivo se podrían llevar hasta 18% del consumo hogareño. El 56% se destina a calefacción; el 18%, a la provisión de agua caliente, y el 10% restante, a la cocción de alimentos.