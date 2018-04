AFIP subió a $ 1 millón anual el ingreso que obliga a declarar bienes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó de $ 500.000 a $ 1.000.000 el monto de ingresos brutos anuales que obligan a presentar la declaración jurada informativa de Ganancias o Bienes Personales. Eso quiere decir que aquellos trabajadores en relación de dependencia que el año pasado percibieron menos de un millón de pesos, no se verán obligados a hacer el trámite.



El cambio fue introducido por AFIP a través del artículo 14 de la Resolución General 4003-E. El texto indica que cuando el importe bruto de las rentas obtenidas en el año fiscal (toda la plata que cobró el contribuyente), resulte igual o superior a un millón de pesos ($ 1.000.000), el beneficiario de las mismas deberá informar a AFIP dos cosas.



Por un lado, tendrá que "presentar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuadas conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a la fecha". El segundo punto a informar es el total de "ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en la ley de impuesto a las ganancias".



Dicho en otras palabras, quienes ganaron más de $ 1 millón en 2017, tendrán que dar a la AFIP toda la información pertinente para el cobro de Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias. Previo a la publicación de la Resolución General 4003-E, regía la misma reglamentación, pero el monto que establecía quiénes debían declarar y quienes no, era de $ 500.000.





Según explicó el contador Carlos Schestakow, la fecha de vencimiento para presentar la declaración jurada varía dependiendo del contribuyente.





"En teoría, los trabajadores en relación de dependencia no deben preocuparse por el pago de Ganancias y Bienes Personales, porque los descuentos son aplicados directamente por el empleador. Sin embargo, hay muchos casos en los que los descuentos sobre el salario no están bien hechos. Los contribuyentes que están en esa última situación, tienen tiempo hasta el 13 de junio para presentar la declaración jurada informativa. Quienes no tengan ese inconveniente, tienen plazo hasta el 30 de junio", comentó.



Cabe aclarar que las declaraciones juradas que se presentan en junio son las correspondientes al año fiscal anterior, en este caso 2017. Cómo hacer la declaración

Las declaraciones juradas informativas de Ganancias y Bienes Personales se hacen de forma separada, pero en ambos casos se necesita contar con clave fiscal en AFIP de nivel 2 en adelante.



Según un instructivo de AFIP, lo primero que hay que hacer para presentar las declaraciones es ingresar a la página web del organismo (www.afip.gob.ar) y entrar al sistema con la clave fiscal. Para declarar Ganancias se debe buscar la opción "Ganancias Personales Humanas - Web" y para declarar Bienes Personales se debe entrar a "Bienes Personales Web".





Para entender el "paso a paso" de cada trámite, es necesario analizarlos por separado. En el caso de Ganancias, en la primera pantalla se debe hacer click sobre el botón azul que dice "iniciar mi declaración jurada", lo que lleva automáticamente al micrositio de la declaración en sí. Allí aparece un cuadro con cuatro pestañas que dicen: actividades, empleadores, liquidación y declaración jurada. Se debe completar la información solicitada en cada parte para poder presentar el trámite. Cada vez que se terminen de cargar los datos, se debe presionar el botón "grabar". En caso contrario, la información no quedará registrada.



Puntualmente en el ítem "Actividades", el sistema pide que se indique cuál es el origen de los ingresos que se obtuvieron durante 2017. Las opciones no son muchas y están bien explicadas.



En la parte de "empleadores", el sistema solicita la confirmación del vínculo laboral con el empleador que figura en los archivos de AFIP.



Dentro del tercer ítem, el de "Liquidación", se podrá ver un listado con todos los ingresos, deducciones computables -tanto generales como personales-, el impuesto determinado, las retenciones realizadas, el saldo a favor y el saldo del impuesto a ingresar.



Toda esa información es la que anteriormente fue informada por el empleador, pero pueden modificarse si se detecta alguna inconsistencia. En ese caso, se debe presionar sobre una fecha azul que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. De esa manera el sistema permite modificar los valores informados por el empleador.



En el mismo ítem de "Liquidación", se pueden agregar además algunas deducciones personales computables, como puede ser la cantidad de hijos menores de edad, cónyuge o los gastos en salarios de empleados domésticos, por citar algunos ejemplos.



Por último, se debe ingresar a la última pestaña, la de "Declaración jurada". En ese punto sólo resta revisar toda la información cargada. Si todo es correcto, se debe presionar el botón "presentar declaración". Si no es así, se puede volver atrás para hacer las modificaciones que sean necesarias. Cómo se registran los bienes

Para hacer la declaración informativa de Bienes Personales se debe ingresar a "Bienes Personales Web". Una vez adentro se debe presionar el botón "iniciar mi declaración jurada", lo que da acceso a una pantalla con tres pestañas: "Registrar Bienes, "Determinar Impuesto" y "Determinar Saldo".



En la primera pestaña es donde se debe brindar toda la información a declarar. Allí aparecen 10 opciones: inmuebles; derechos reales; naves, yates y aeronaves; automotores y otros rodados; dinero y depósitos en dinero; títulos acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores; patrimonio de empresas o exportaciones unipersonales; créditos y debentures; derechos de propiedad científica, literaria o artística, marcas, patentes y sus licencias; otros bienes y objetos personales y del hogar.



En cada una de ellas se piden una serie de datos que se deben completar. La información se llena en casilleros separados y en muchos casos se ofrece "múltiple opción", por lo que resulta bastante sencillo de llenar.



Una vez que se completaron todos los puntos, se debe ingresar a la segunda pestaña, la que se llama "Determinar Impuesto". Allí, el sistema hace un balance de todos los bienes declarados, informa el mínimo no imponible e indica cuánto se debe pagar exactamente, luego de presionar el botón de "determinar saldo". Si todo es correcto, se debe presionar el botón "validar datos".