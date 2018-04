Carrefour anunció que habrá retiros voluntarios, tras lograr un acuerdo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la empresa multinacional francesa de supermercados Carrefour lograron este viernes superar el conflicto abierto por la presentación patronal del procedimiento preventivo de crisis y convinieron preservar las fuentes de trabajo y abrir "acuerdos voluntarios de retiro" con el pago del 150% de las indemnizaciones que fija la ley.



Sindicalistas y empresarios firmaron el acuerdo en la residencia presidencial de Olivos ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien sostuvo allí una reunión técnica previa.



Las fuentes de la cartera de Trabajo aseguraron que el acuerdo fue "positivo", ya que la empresa procuraba en un principio producir "despidos" y, en la tarde de este viernes, convino que "no habrá ninguna cesantía" en los locales de la firma en todo el país.



"No habrá despidos sino acuerdos voluntarios para todo aquel trabajador que desee retirarse de la empresa. Es diferente a los retiros porque el acuerdo se determina por la concertación entre el trabajador y la empresa y, el retiro, es abierto para todo aquel que se anote. Las indemnizaciones se abonarán al 150%", dijeron voceros laborales.



En un comunicado oficial difundido esta tarde, Trabajo aseguró que el sindicato mercantil, Carrefour Argentina y los funcionarios laborales garantizaron con ese acuerdo la preservación de la totalidad de "las fuentes de empleo" y señaló que el convenio determinó el cese del procedimiento preventivo de crisis presentado el 6 de abril.



Luego de varias audiencias entre sindicalistas y empresarios y, después de "un trabajo conjunto con Trabajo, las partes expresaron su satisfacción por el cumplimiento de las premisas planteadas desde un comienzo para preservar las fuentes de empleo y crear condiciones para garantizar la sustentabilidad de las operaciones de la firma", agregó.



Carrefour Argentina se comprometió a preservar todos los puestos de trabajo y aceptó que solo se realizarán acuerdos voluntarios y no retiros voluntarios con los trabajadores que lo deseen, en tanto se convino también la realización de cursos de capacitación organizados por la cartera de Trabajo para el personal que decida irse de la compañía.



Además, la empresa otorgará beneficios adicionales a las embarazadas, a quienes tengan más antigüedad y a los matrimonios, entre otros puntos del acuerdo, que también otorgó beneficios a la compañía francesa respecto de las contribuciones patronales.



En el encuentro final participaron, además de Triaca, el secretario de Trabajo Horacio Pitrau; el director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio, y Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones Sindicales.



Por la parte gremial lo hicieron el jefe de la Faecys, Armando Cavalieri, y los abogados del sindicato Alberto Tomassone y Jorge Barbieri, en tanto por Carrefour estuvieron Leonardo Scarone, director de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos; Diego González, de Relaciones Laborales; y los letrados Ariel Cocorullo y Francisco Benegas Lynch.