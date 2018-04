El dólar subió dos centavos y cerró a $ 20,47

En una rueda cambiante, el dólar rebotó luego de dos bajas consecutivas y subió dos centavos a $ 20,47 en bancos y agencias.



En el inicio de la jornada, la divisa minorista llegó a cotizar dos centavos por debajo, a $ 20,43, su valor más bajo en un mes y medio. Ocurrió después de dos días en que la actividad en el mercado de cambios se vio afectada por el paro bancario.



El precio más alto ofrecido por las entidades relevadas fue de $ 20,55 para la venta en el banco ICBC, mientras el más bajo fue el operado por los bancos Nación y Macro en donde el dólar cerró en $ 20,40 para la venta al público.



En el mercado mayorista, el dólar avanzó dos centavos y medio a $ 20,16, aunque poco antes del cierre llegó a operar a un máximo de $ 20,20.



La suba fue impulsada por "un pico de demanda" por cobertura y para atender compromisos con el exterior, y a la baja oferta de los exportadores de cereales, según explicaron los operadores de la plaza.



Faltando veinte minutos para el cierre, la cotización se disparó y llegó a operar por encima de la figura de $ 20,20, debido a una orden de compra de importante banco extranjero, relató un operador.



Pero a 5 minutos del campanazo final, reapareció la exportación cerealera - más allá de que sigue liquidando muy poco - y salió a vender, lo que hizo retroceder la cotización, al precio de cierre.



En la actual coyuntura, nada hacía suponer un "tremendo aumento" de volumen operado, que llegó a un total de u$s 874 millones, un 48% más que el miércoles, comentaron en la plaza.



Luego de las bajas, la moneda estadounidense tuvo una "reacción moderada" que de algún modo era esperada por el mercado. De todos modos, por el momento, no se vislumbra una etapa de presión sobre el dólar que justifique un cambio significativo en su nivel actual, analizaron desde PR Corredores de Cambio.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,5%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 27 días a 26,30% TNA, y la de 153 días al 25,60% TNA.



En el mercado de futuros del Rofex, se operaron 435 millones de dólares, de los cuales más del 35% se negoció para mayo a $ 20,660. El plazo más largo fue agosto, que cerró a $ 21,73. Los plazos operaron con subas promedio de tres centavos en todos los plazos, ante la recuperación del precio del spot.



En la plaza paralela local, el blue bajó ocho centavos a $ 20,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, rebotó nueve centavos a $ 20,23.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron con fuerza este jueves u$s 1.088 millones hasta u$s 62.452 millones.