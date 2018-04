La inflación no baja: Prevén que rondará el 2,5 por ciento en abril

El Gobierno reconoció, a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que la suba del 2,3% de la inflación en marzo medida por el INDEC (acumula un 6,7% en el primer trimestre) fue "un mal trago" y que en abril el registro volverá a ser alto. Recién en mayo, estimó el funcionario, comenzaría a morigerar. En ese sentido, en Casa Rosada ratifican dos cosas: que la meta del 15% para 2018 se mantendrá inalterable y que la política de alza de tarifas de servicios públicos no tendrá marcha atrás pese a las críticas tanto de la oposición como del seno propio de Cambiemos.



No obstante, privados proyectan un alza de la inflación en abril apenas por debajo del 3%, producto del impacto de los aumentos de tarifas que se registraron en dicho período, según el informe del diario La Nación.



Para la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, la inflación del mes corriente estará por encima de la de marzo y será el pico de los aumentos del primer semestre ya que se espera una merma a partir de mayo. En tal sentido, consideró que la suba de precios estará apenas por debajo del 3%.



En sintonía con la estimación de la economista, figura la de Fausto Spotorno, director de Orlando J. Ferreres, quien calculó una suba de la inflación cercana al 2,5% en Gran Buenos Aires. Según el presidente de C&T Asesores, Camilo Tiscornia, la suba de precios en dicho distrito sería del 2,3%.



En esa línea, se ubican la proyección que realizan la consultora Ecolatina, que estima una cifra similar a la de marzo, entre 2,3 y 2,5% y Libertad y Progreso, cuyo titular, Aldo Abram, estipuló un incremento del 2,5%.



Por último, desde la consultora PXQ, dirigida por el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, prevén un alza del 2%.