La UCR envió propuesta a Macri para "mitigar" subas de gas: En qué consiste

Política Peña convocó a dirigentes de Cambiemos para debatir el aumento de tarifas

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, envió un proyecto en un sobre cerrado al presidente, Mauricio Macri, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el cual advirtió que no persigue discutir la "necesidad de continuar corrigiendo las distorsiones remanentes en la estructura tarifaria", sino más bien conseguir prorratear la tarifa a los fines de amortiguar el impacto en la temporada invernal y "protegiendo al sector productivo y a los consumidores finales".Sin embargo, aclaró que "ninguna de estas circunstancias menoscaba los resultados ya obtenidos por la actual política de Gobierno en materia económica ni tarifaria, pero sí son indicadores cuya evolución debe acompañarse de cerca para evitar inconsistencias en el funcionamiento general de la economía del país".La primera apunta aPero, además,, pasando el mismo para que efectivamente se aplique en octubre del 2019.Como tercer punto, Cornejopero en forma "progresiva", apoyado de "una fuerte campaña comunicacional para concientizar a los beneficiarios de la tarifa social, informando cual es el monto real de lo que deberían pagar y que se anticipe en facturas pro forma, cual serían los montos a ser pagados si no se corrigen malos hábitos de consumo".Como medidas de mediano y largo plazo, que el mendocino señaló que necesitan de un "estudio detallado y probablemente de aprobación legislativa", se propone además respecto a los consumos comerciales -que no presentan características tan marcadas de estacionalidad que permitan el prorrateo del gasto- que se analice la posibilidad de que los saldos del IVA, producto de los servicios públicos, "tengan un mecanismo de reintegro eficaz" para que el comerciante alivie el monto final de su factura.Además, propuso "crear un fondo compensador que permita anticipar la estabilización del precio del gas, utilizando un precio intermedio entre el precio actual y el costo a largo plazo".Según indicó, este fondo compensador "evitará un pico, que indudablemente puede generar una fuerte caída en la actividad productiva y un fuerte impacto social"."Entendemos que estas propuestas se tomarán y analizarán con la buena voluntad con que las estamos presentando. No pretendemos marcar errores, sino proteger a un equipo de gobierno del que somos parte y que indudablemente nos continuará brindando satisfacciones a todos los argentinos", indicó la presentación del presidente del radicalismo.Según las estimaciones de los equipos técnicos de la UCR, un usuario de consumos medios reduciría su factura del periodo invernal "sustancialmente" sumando el efecto del prorrateo de la tarifa más el nuevo escalonamiento de la RTI.Un usuario de la categoría R23, que con el actual mecanismo de facturación recibirá una factura bimestral -correspondiente al pico invernal- de 2993 pesos (el equivalente a dos pagos mensuales de 1390 pesos), aplicando una tarifa plana promedio la factura se reduce a 1442 pesos, que se podrán pagar en dos pagos mensuales de 721 pesos.Del mismo modo, indicó que si se aplica una tarifa estacional, la misma factura se reduce a 1979 pesos, es decir pagos mensuales de 989 pesos.