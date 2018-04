Se crearon medio millón de puestos de trabajo pero la mayoría son informales

Cayó levemente la porción del ingreso que se llevan los trabajadores. La buena noticia es que durante el año pasado creció, de punta a punta, un 2,5 por ciento el número de puestos de trabajo de la economía: con la creación neta de 507.000 empleos, el número total llegó en el cuarto trimestre de 2017 a 20,84 millones. La mala es que un buen número de esos nuevos puestos de trabajo son de la economía informal: una cuarta parte corresponden a asalariados registrados y el resto, a empleados en negro y no asalariados (mayormente cuentapropistas, aunque también incluye a los empresarios).



De acuerdo a los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra publicado por el Indec, del total de empleos que tenía la economía argentina en el último trimestre del año pasado, 10,74 millones eran asalariados registrados; otros 4,91 millones, asalariados no registrados (en negro) y poco menos de 5,19 millones, no asalariados.



Con respecto al último trimestre del 2016, el crecimiento no fue homogéneo: los empleos asalariados en blanco crecieron en 127.000 puestos (un 1,2%), mientras que los asalariados no registrados aumentaron en 157.000 (un 3,3%) y los no asalariados, en 222.000 (un 4,5%).



Así, en el total de puestos de trabajo del cuarto trimestre del año pasado, los empleos asalariados representaron el 51,53%; los empleos en negro, el 23,59%; y los cuentapropistas, el 24,88%. Del total de empleos asalariados, en tanto, el 68,6% son registrados y el 31,4%, en negro.

En promedio, el año pasado registró un total de casi 20,3 millones de puestos de trabajo, lo que representa 304.000 (un 1,5%) más que el promedio de 2016. En el mismo promedio anual, los empleos asalariados registrados aumentaron en 48.000 (1%); los asalariados no registrados, en 60.000 (1,3%), y los no asalariados, en 148.000 (3,3%). Generación del ingreso En lo referente a la generación del ingreso, según los datos del Indec, en el último trimestre del año pasado hubo un ligero retroceso en la participación de los asalariados con respecto al mismo período del 2016, pese a lo cual el promedio del año marca una mejora también modesta.



"Los valores anualizados de los componentes del valor agregado bruto a precios básicos para el cuarto trimestre de 2017 reflejan una participación de 51,2% para la remuneración al trabajo asalariado", frente al 51,8% del mismo período del 2016, informa el Indec.





La participación del "ingreso mixto bruto", que refleja a las empresas no constituidas en sociedades (cuentapropistas puros) fue del 11,5%; y la del "excedente de explotación bruto", que refleja el saldo contable de las empresas constituidas en sociedad, fue del 38,7%, mientras los impuestos netos de subsidios "quitan" un 1,3% de ese valor agregado bruto de la economía.



Fuente: Cronista.com.